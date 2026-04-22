Rosenkranz: „Kein Polit-Aktivismus im Parlament“

Auch Tonalität von Redebeiträgen kritisiert

Das Parlament sei die zentrale Institution der Demokratie und „so positiv es ist, politische Differenzen sichtbar zu machen und auszutragen, so wesentlich ist es auch, die Würde und das Ansehen der Institution als solcher zu wahren“, schreibt Rosenkranz. Denn die Würde des Hauses sei kein abstrakter Begriff. Außerdem tadelte der blaue Nationalratspräsident in dem Brief seine Polit-Kollegen wegen der Tonalität mancher Redebeiträge, sowie dem Missbrauch der „tatsächlichen Berichtigung“. In letzter Zeit sei dieses Instrumentes zunehmend verwendet worden sein, um inhaltliche Redebeiträge abzugeben.