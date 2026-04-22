Katie Holmes heizt Liebes-Gerüchte mit Jackson an

„Einfach magisch“

Und beim Gedanken an Holmes und den gemeinsamen Film geriet Joshua Jackson erst kürzlich in einem Interview ins Schwärmen. „Es gibt diese Menschen im Leben – sie ist mittlerweile eine Freundin fürs Leben –, und dass wir die Möglichkeit hatten, das noch einmal zu machen, dass sie diesen Raum für uns geschaffen hat, war, ehrlich gesagt, einfach magisch.“