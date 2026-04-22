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Katie Holmes heizt Liebes-Gerüchte mit Jackson an

Society International
22.04.2026 16:00
Gibt es bei Joshua Jackson und Katie Holmes etwa ein großes Liebes-Comeback? Ausgerechnet die ...
Gibt es bei Joshua Jackson und Katie Holmes etwa ein großes Liebes-Comeback? Ausgerechnet die Schauspielerin selbst lässt die Gerüchte derzeit hochkochen.(Bild: AP/Evan Agostini)
Porträt von Daniela Altenweisl
Von Daniela Altenweisl

Sind sie oder sind sie nicht wieder ein Paar? Eine Frage, die sich die Fans von „Dawson‘s Creek“ spätestens nach den gemeinsamen Aufnahmen von Katie Holmes und Joshua Jackson in der letzten Woche stellen. Und dann heizte ausgerechnet Holmes selbst die Gerüchteküche so richtig an ...

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Denn die Schauspielerin verteilt auf Instagram aktuell fleißig Herzchen. Und das ausgerechnet unter jenen Kommentaren, in denen Fans von einem Liebes-Comeback von Holmes und ihrem Ex Joshua Jackson träumen.

„Sollten wieder ein Paar sein“
„Die beiden sollten wieder ein Paar sein“, heißt es auf Social Media etwa. Eine Nachricht, die Holmes umgehend likte. Nur gute PR oder dürfen die Fans der ehemaligen Teenie-Serie „Dawson‘s Creek“ also davon träumen, dass „Joey“ Holmes und „Pacey“ Jackson, die Ende der 90er-Jahre auch privat liiert waren, wieder zueinanderfinden?

Katie Holmes und Joshua Jackson ganz verliebt – allerdings (vorerst) nur in ihrem neuen Film ...
Katie Holmes und Joshua Jackson ganz verliebt – allerdings (vorerst) nur in ihrem neuen Film „Happy Hour“. Ob Fans von einem Liebes-Comeback träumen dürfen?(Bild: PPS/www.PPS.at)

Vielleicht! Und wenn schon nicht im echten Leben, dann gibt es ein Liebes-Comeback zumindest auf der Kinoleinwand. Immerhin drehten Holmes und Jackson zuletzt gemeinsam den Film „Happy Hours“, in dem sie wieder als Pärchen zu sehen sein werden.

Dass aber nicht nur vor, sondern auch hinter der Kamera die Chemie zwischen den Ex-Partnern stimmt, davon konnten sich die Fans erst in der letzten Woche ein Bild machen. Denn beim gemeinsamen Auftritt bei einer Glamour-Gala zeigten sich die beiden auffällig vertraut, lachten, flirteten und tauschten tiefe Blicke.

Joshua Jackson und Katie Holmes waren nicht nur in „Dawson‘s Creek“ ein Paar, sondern auch im ...
Joshua Jackson und Katie Holmes waren nicht nur in „Dawson‘s Creek“ ein Paar, sondern auch im echten Leben.(Bild: mptv / picturedesk.com)

Beide sind offiziell Single
Fix ist: Offiziell sind beide aktuell Single. Während Katie Holmes nach dem Ehe-Aus mit Tom Cruise 2012 unter anderem Jamie Foxx oder Musiker Bobby Wooten III. datete, ging Joshua Jacksons letzte Beziehung mit Lupita Nyong‘o 2024 in die Brüche.

Zwar wurde im letzten Jahr gemunkelt, der Schauspieler, der von 2018 bis 2023 mit Jodi Turner-Smith verheiratet war, gehe mit „Bridgerton“-Star Simone Ashley aus, doch mehr als ein Sommerflirt wurde wohl nicht daraus. 

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„Einfach magisch“
Und beim Gedanken an Holmes und den gemeinsamen Film geriet Joshua Jackson erst kürzlich in einem Interview ins Schwärmen. „Es gibt diese Menschen im Leben – sie ist mittlerweile eine Freundin fürs Leben –, und dass wir die Möglichkeit hatten, das noch einmal zu machen, dass sie diesen Raum für uns geschaffen hat, war, ehrlich gesagt, einfach magisch.“ 

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