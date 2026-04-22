Wie berichtet, hatte der Kreml-Mann Meloni in seiner Sendung „Polnyj Kontakt“ auf Italienisch eine „Faschistin, zertifizierte Idiotin und schlechte Frau“ genannt. „Sie hat Trump verraten, dem sie zuvor die Treue geschworen hatte“, fügte Solowjow hinzu und bedachte sie mit weiteren sexistischen Ausdrücken. US-Präsident Donald Trump hatte kürzlich gesagt, sich in Meloni geirrt zu haben, und ihr fehlenden Mut vorgeworfen, weil die Politikerin das Land nicht im Krieg gegen den Iran unterstützt.