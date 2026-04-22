Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Nach „Schlampe“-Sager

So schlägt Meloni gegen russischen TV-Mann zurück

Außenpolitik
22.04.2026 16:36
Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni hat auf die Beleidigungen eines russischen ...
Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni hat auf die Beleidigungen eines russischen TV-Moderators reagiert.(Bild: EPA/ANGELO CARCONI)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Der russische TV-Moderator Wladimir Solowjow hatte die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni als „faschistische Schlampe“ beschimpft. Sie sei eine „Schande für die Menschheit, Verrat ihr zweiter Vorname“, hatte der Moderator weiter gewütet. Prompt kam die Reaktion aus Rom.

0 Kommentare

„Karikaturen“ wie Solowjow würden die italienische Regierung bestimmt nicht von ihrem Kurs abbringen, sagte Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni. „Ein eifriger Propagandist eines Regimes kann von Natur aus keine Lehren in Sachen Kohärenz und Freiheit erteilen“, schrieb die Politikerin in sozialen Medien, ohne den Namen des TV-Moderators zu nennen. Italiens Außenminister Antonio Tajani zitierte den russischen Botschafter in Rom, Alexej Paramonow, ins Außenministerium, um gegen den Moderator zu protestieren. Staatspräsident Sergio Mattarella sprach am Dienstagabend von „vulgären Äußerungen“.

Persönliche Äußerungen eines Journalisten dürften selbstverständlich nicht als offizielle Position eines Staates interpretiert werden, reagierte Paramonow. Kein offizieller Vertreter Russlands habe jemals beleidigende Urteile über Meloni oder Italien gefällt. Die Einbestellung entspreche nicht der offiziellen Praxis. Russische Vertreter haben Melonis Regierung allerdings sehr wohl regelmäßig wegen ihrer Hilfe für die Ukraine kritisiert.

Lesen Sie auch:
Die italienische Ministerpräsidentin Meloni wurde als „faschistische Schlampe“ beschimpft.
„Faschistische ...“
TV-Moderator beleidigt Meloni wild in Live-Sendung
21.04.2026
Weniger Kontakt?
Meloni: „Bin wegen Trumps Attacke nicht beleidigt“
22.04.2026

Wie berichtet, hatte der Kreml-Mann Meloni in seiner Sendung „Polnyj Kontakt“ auf Italienisch eine „Faschistin, zertifizierte Idiotin und schlechte Frau“ genannt. „Sie hat Trump verraten, dem sie zuvor die Treue geschworen hatte“, fügte Solowjow hinzu und bedachte sie mit weiteren sexistischen Ausdrücken. US-Präsident Donald Trump hatte kürzlich gesagt, sich in Meloni geirrt zu haben, und ihr fehlenden Mut vorgeworfen, weil die Politikerin das Land nicht im Krieg gegen den Iran unterstützt.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Außenpolitik
22.04.2026 16:36
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
RomItalien
Regierung
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Patrouillenboote der Revolutionsgarden
Trotz Fahrerlaubnis?
Irans Revolutionsgarden beschießen Tanker
In Istanbul hat der Prozess zum Tod einer vierköpfigen Familie begonnen. Die Deutschen starben ...
Insektizid im Hotel
Prozess zu Tod von Familie in Istanbul begonnen
Orit Strook (kl. Bild) ist Ministerin für Siedlungen und nationale Missionen.
Tödlicher Crash
Auto aus Minister-Konvoi überfuhr Palästinenser
Der Bus war direkt in das Foyer der Billa-Filiale gekracht.
Bus kracht in Geschäft
Das war der Auslöser für Horrorfahrt in Salzburg
Am Montagmorgen gegen 7.05 Uhr war zu sehen, wie sich der Wal plötzlich bewegt hat.
Zeit wird knapp
Retter: „Überlebenschancen von ,Timmy‘ bei 50:50“
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Salzburg
Das war der Auslöser für Horrorfahrt in Salzburg
161.864 mal gelesen
Der Bus war direkt in das Foyer der Billa-Filiale gekracht.
Österreich
ORF-Affäre: „Gib mir was, dann lasse ich dich …“
132.250 mal gelesen
Krone Plus Logo
Kerstin K. (Name von der Redaktion geändert) Sonntagabend in Wien beim „Krone“-Fototermin
Ski Alpin
Ski-Weltmeisterin ist ihren Job im Verband los
120.652 mal gelesen
Carmen Thalmann war in den letzten drei Jahren Schülertrainerin im Kärntner Skiverband.
Außenpolitik
Pipeline läuft – Orbán gibt Ukraine-Blockade auf
1253 mal kommentiert
Orbán hat die Hilfen für die Ukraine monatelang blockiert – und den Konflikt mit der Ukraine ...
Gericht
Sechsjährige in Wohnung gelockt und vergewaltigt
1035 mal kommentiert
Der angeklagte 52-Jährige vergewaltigte in Wien das Nachbarskind. 
Steiermark
Senioren attackiert: Rätsel um Tat von 17-Jährigem
1015 mal kommentiert
Der Täter stieg offenbar über den Balkon ins Haus ein.
Mehr Außenpolitik
Rüge des Präsidenten
Rosenkranz: „Kein Polit-Aktivismus im Parlament“
Nach „Schlampe“-Sager
So schlägt Meloni gegen russischen TV-Mann zurück
Kerosin, Gas und Co
So will die EU die Energieversorgung sichern
Junge Neos fordern:
Finanzminister soll Parteienförderung halbieren
Bei Aussagen zu Schmid
Wöginger-Richterin lässt Tonbandaufnahmen sichern
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf