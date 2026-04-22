So schlägt Meloni gegen russischen TV-Mann zurück

Der russische TV-Moderator Wladimir Solowjow hatte die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni als „faschistische Schlampe“ beschimpft. Sie sei eine „Schande für die Menschheit, Verrat ihr zweiter Vorname“, hatte der Moderator weiter gewütet. Prompt kam die Reaktion aus Rom.
„Karikaturen“ wie Solowjow würden die italienische Regierung bestimmt nicht von ihrem Kurs abbringen, sagte Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni. „Ein eifriger Propagandist eines Regimes kann von Natur aus keine Lehren in Sachen Kohärenz und Freiheit erteilen“, schrieb die Politikerin in sozialen Medien, ohne den Namen des TV-Moderators zu nennen. Italiens Außenminister Antonio Tajani zitierte den russischen Botschafter in Rom, Alexej Paramonow, ins Außenministerium, um gegen den Moderator zu protestieren. Staatspräsident Sergio Mattarella sprach am Dienstagabend von „vulgären Äußerungen“.
Persönliche Äußerungen eines Journalisten dürften selbstverständlich nicht als offizielle Position eines Staates interpretiert werden, reagierte Paramonow. Kein offizieller Vertreter Russlands habe jemals beleidigende Urteile über Meloni oder Italien gefällt. Die Einbestellung entspreche nicht der offiziellen Praxis. Russische Vertreter haben Melonis Regierung allerdings sehr wohl regelmäßig wegen ihrer Hilfe für die Ukraine kritisiert.
Wie berichtet, hatte der Kreml-Mann Meloni in seiner Sendung „Polnyj Kontakt“ auf Italienisch eine „Faschistin, zertifizierte Idiotin und schlechte Frau“ genannt. „Sie hat Trump verraten, dem sie zuvor die Treue geschworen hatte“, fügte Solowjow hinzu und bedachte sie mit weiteren sexistischen Ausdrücken. US-Präsident Donald Trump hatte kürzlich gesagt, sich in Meloni geirrt zu haben, und ihr fehlenden Mut vorgeworfen, weil die Politikerin das Land nicht im Krieg gegen den Iran unterstützt.
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