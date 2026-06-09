Drogenlenker wollte Polizei mit Fake-Urin täuschen

Bereits vorbereitet hatte sich am Montagabend ein junger Mann aus Enns, der sich nach dem Konsum von Suchtgift ans Steuer seines Autos setzte. Der 20-jährige hatte für den Fall einer polizeilichen Kontrolle eine Packung „Fake-Urin“. Als er dann tatsächlich gestoppt wurde, verlief die Überprüfung aber anders, als er sich das vorgestellt hatte.