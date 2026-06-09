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Sucht dringend Bleibe

Obdachlosenhelfer bekommt viele Morddrohungen

Oberösterreich
09.06.2026 09:00
Derzeit häufen sich laut dem Obmann die Morddrohungen (Symbolbild)
Derzeit häufen sich laut dem Obmann die Morddrohungen (Symbolbild)(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)
Porträt von Constantin Handl
Von Constantin Handl

Weil die Obdachlosenhilfsaktion seit einigen Wochen ohne Quartier dasteht, sieht sich Obmann Walter Kreische mit Morddrohungen konfrontiert. Es wird dringend nach einer Bleibe für die ehrenamtlichen Helfer gesucht, von wo aus in Armut lebende Menschen versorgt werden können. 

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Wir wissen, wo du wohnst, wir zünden dich an und dazu ein Foto von meinem privaten Hauseingang – und das ist nur eine von vielen Nachrichten, die ich immer wieder bekomme“, Walter Kreische, Obmann der Obdachlosenhilfsaktion, ist ratlos. Dabei ist er Angriffe unter der Gürtellinie gewohnt: „Das hat 2017 angefangen. Seither gibt es jeden Winter eine Welle, weil wir da unseren Verteildonnerstag nicht wöchentlich, sondern nur monatlich abhalten können. Jetzt ist es aber so schlimm wie noch nie“, so Kreische.

Drogen und Alkohol tabu
Die Obdachlosenhilfsaktion hat nämlich mit Ende April ihr Quartier am Linzer Hauptbahnhof verloren und sucht seither händeringend nach einer neuen Bleibe – leider vergebens. „Wir haben an 320 Verteildonnerstagen seit 2018 rund 29.000 Menschen mit Lebensmitteln, Hygieneprodukten und Gewand versorgt, alles rein spendenfinanziert“, wie der Obmann betont. Da gelten strenge Regeln: Wer alkoholisiert ist, unter Drogen steht, laut oder frech ist, der muss sofort gehen. Jeder Empfänger muss registriert sein.

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