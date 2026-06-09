Obdachlosenhelfer bekommt viele Morddrohungen

Wir wissen, wo du wohnst, wir zünden dich an und dazu ein Foto von meinem privaten Hauseingang – und das ist nur eine von vielen Nachrichten, die ich immer wieder bekomme“, Walter Kreische, Obmann der Obdachlosenhilfsaktion, ist ratlos. Dabei ist er Angriffe unter der Gürtellinie gewohnt: „Das hat 2017 angefangen. Seither gibt es jeden Winter eine Welle, weil wir da unseren Verteildonnerstag nicht wöchentlich, sondern nur monatlich abhalten können. Jetzt ist es aber so schlimm wie noch nie“, so Kreische.