Sabotage bei Ironman? „Fahrlässig und gefährlich“

Was für ein unfassbarer Skandal! Beim Ironman in Hamburg befanden sich auf einem Teilstück der Fahrradroute zahlreiche Metallsplitter auf der Fahrbahn. 100 bis 150 Athleten klagten laut Medienberichten demnach über Reifenpannen und mussten ihre Fahrt unterbrechen. Wie die Metallsplitter auf die Strecke gelangten und ob es eine gezielte Sabotage war, ist noch unklar. Zumindest steht aber ein bewusster Akt im Raum, zumal an einigen Häusern Protest-Plakate mit Aufschriften wie „Ihr raubt uns unsere Freiheit“ hingen.