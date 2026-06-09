Sabotage bei Ironman? „Fahrlässig und gefährlich“

Mögliche Sabotage beim Ironman in Hamburg sorgt auch in Oberösterreich für Aufregung. Die „Krone“ befragte deshalb Veranstalter in verschiedenen Sportarten über Probleme mit Anrainern und Kritikern. Die es aber zum Glück nicht überall gibt.
Was für ein unfassbarer Skandal! Beim Ironman in Hamburg befanden sich auf einem Teilstück der Fahrradroute zahlreiche Metallsplitter auf der Fahrbahn. 100 bis 150 Athleten klagten laut Medienberichten demnach über Reifenpannen und mussten ihre Fahrt unterbrechen. Wie die Metallsplitter auf die Strecke gelangten und ob es eine gezielte Sabotage war, ist noch unklar. Zumindest steht aber ein bewusster Akt im Raum, zumal an einigen Häusern Protest-Plakate mit Aufschriften wie „Ihr raubt uns unsere Freiheit“ hingen.
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