Rund 30 Jobs weg: Sandoz schließt Produktionslinie

Bei der Herstellung des Wirkstoffs handle es sich um einen vergleichsweise kleinen Produktionsstrang mit geringem Volumen. Am Weltmarkt seien die Preise und die Nachfrage zurückgegangen. Verbunden mit den hohen Fixkosten sei die Produktion damit „wirtschaftlich nicht mehr tragbar“, argumentierten die Verantwortlichen. Die Produktionsanlagen für die Thyronin-Herstellung würden stillgelegt und abgebaut, ebenso die Lagertanks. Auch die zugehörigen Nebenräume benötige man nicht mehr. Bei Thyronin handelt es sich um eine Grundsubstanz diverser Schilddrüsenhormone.