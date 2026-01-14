Mehrwertsteuer sinkt: Handel lobt – und Kickl tobt

Grüne wollen bei Gegenfinanzierung bei „Superreichen“ ansetzen

„Wenn Brot, Butter und Mehl am Ende wirklich günstiger werden, ist das gut. Aber eines muss klar sein: Dieser Plan ist teuer“, kommentiert die Grüne Klubobfrau Sigrid Maurer. Sie wünscht sich eine andere Form der Gegenfinanzierung, die bei den Superreichen ansetzt. „Wenn aber wieder alle draufzahlen, weil die Regierung an anderer Stelle bei den Menschen abkassiert, dann ist das der völlig falsche Weg.“