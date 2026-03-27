EU führt mit November Gebühr für Kleinpakete ein

Auswirkungen noch unklar

Ob günstige Produkte durch die neuen Abgaben für Konsumentinnen und Konsumenten teurer werden, ist derzeit noch unklar. Theoretisch ist auch möglich, dass die Produzenten oder Importeure die Mehrkosten übernehmen. Die neuen Regeln werden vor allem Onlinehändler wie Shein, Temu, AliExpress oder Amazon treffen. Dieser hat in den vergangenen Jahren zu einem exponentiellen Anstieg bei den Lieferungen kleiner Pakete geführt. Laut EU-Kommission kamen 2024 täglich ungefähr zwölf Millionen Pakete in der EU an, das ist deutlich mehr als in den beiden Vorjahren.