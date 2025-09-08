Harry am Grab – Kate und William ehren die Queen

Prinz William und Prinzessin Kate haben am dritten Todestag von Queen Elizabeth II. (†96) das Sunningdale Women’s Institute besucht – genau jene Institution, in der die Queen selbst fast 80 Jahre lang Mitglied war.
Die Prinzessin, frisch wieder brünett nach ihrem blonden Sommer-Intermezzo, erschien in einem eleganten Kleid von Designerin Alessandra Rich. Preis: rund 2000 Euro! Das schwarz-grau-pink karierte Modell mit auffälligem Kragen und Knopfleiste sorgte sofort für Gesprächsstoff – Royal-Fans weltweit diskutierten den Look.
Berührende Erinnerungen
Bei Tee und Kuchen teilte das Paar Erinnerungen an die verstorbene Monarchin. Mitglieder des WI erzählten von Elizabeths Tradition, jedes Jahr das Neujahrstreffen in Norfolk zu besuchen. William und Kate hörten gerührt zu – und ließen keinen Zweifel daran, wie sehr die Queen auch drei Jahre nach ihrem Tod noch fehlt.
Kate war nicht angekündigt
Für die Damen eine besondere Überraschung war die Ankunft von Prinzessin Catherine. Denn es wurde nur wenige Minuten davor bekannt, dass sie ihren Mann bei dem emotionalen Treffen nicht alleine lassen würde.
Harry besuchte Grab von Queen Elizabeth II.
Prinz Harry hat am dritten Todestag seiner Großmutter, Queen Elizabeth II., Blumen am Grab der Monarchin niedergelegt. Wie Sky News und die Boulevardzeitung „The Sun“ übereinstimmend berichteten, wurde der 40-Jährige nach seiner Ankunft in London für diesen sehr persönlichen Moment zum Schloss Windsor gefahren.
Die Queen liegt in der St. George‘s Chapel auf dem Schlossgelände begraben. Der vom britischen Königshaus weitgehend verstoßene Harry hatte ein sehr inniges Verhältnis zu seiner „Granny“, wie er die Königin liebevoll nannte.
König trauert in Schottland
König Charles (76) und Queen Camilla (78) gedachten der Queen ganz privat in Balmoral – dort, wo Elizabeth am 8. September 2022 um 15:10 Uhr für immer einschlief.
Auf Instagram teilte das Königspaar ein Foto, das die Queen in einem strahlend blauen Kostüm zeigt. Dazu die schlichte Botschaft: „In Erinnerung an Königin Elizabeth II., 1926-2022.“
Drei Jahre nach dem Verlust ist klar: Die Queen bleibt unvergessen – im Herzen ihrer Familie, und im Herzen der ganzen Nation.
