Harry am Grab – Kate und William ehren die Queen

Berührende Erinnerungen

Bei Tee und Kuchen teilte das Paar Erinnerungen an die verstorbene Monarchin. Mitglieder des WI erzählten von Elizabeths Tradition, jedes Jahr das Neujahrstreffen in Norfolk zu besuchen. William und Kate hörten gerührt zu – und ließen keinen Zweifel daran, wie sehr die Queen auch drei Jahre nach ihrem Tod noch fehlt.