So viele Straftäter werden nach Haft rückfällig

Unsere Gefängnisse sind völlig überfüllt. Um mehr Platz zu schaffen und Geld zu sparen, setzt das Justizministerium auf frühere Entlassungen sowie mehr Fußfesseln. Ob durch diese Maßnahmen auch die Sicherheit steigt, ist bei der Rückfallquote allerdings fraglich. Die „Krone“ enthüllt die Zahlen.