Warum man mit Fußfessel kein Vollbad nehmen sollte

Karl-Heinz Grasser will eine, Ex-Innenminister Ernst Strasser hatte sie – die Fußfessel. Sie ermöglicht es verurteilten Straftätern, außerhalb der Gefängnismauern ein „normales“ Leben zu führen. Seit dem 1. September kann man sie in Österreich zwei Jahre, bevor man eigentlich entlassen wird, beantragen. Es wäre nicht Österreich, wenn die Voraussetzungen und der Antrag dazu einfach wären.