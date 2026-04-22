„Bei der Finanzierung fehlt nicht mehr viel!“

Gebaut werden soll im Heutal eine neue Sesselliftbahn. Ziel ist eine Nutzung als Ganzjahresdestination. Geplant sind ein „Bergerlebnis“ sowie ein Bike-Angebot. Im Gespräch mit der „Krone“ erklärt Vitzthum, dass im Finanzierungsprozess des Sessellifts „nicht mehr viel fehle, aber wir sind noch nicht durch“. Durch Crowdfunding konnten Zusagen für 300.000 Euro erreicht werden. Es sei jedoch nicht möglich, zeitgleich zur Finanzierung die bestehenden Anlagen für den kommenden Winter betriebsbereit zu machen.