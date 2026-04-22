„Bei der Finanzierung fehlt nicht mehr viel!“

Das Unkner Skigebiet wird für die kommende Saison geschlossen. Zur Finanzierung einer neuen Sesselbahn für den Ganzjahresbetrieb fehlt zwar nicht mehr viel – aber immer noch das restliche Geld.
Das Mini-Skigebiet in Unken hat nur vier Schlepplifte. Viele Menschen schätzen das kleine Gebiet aber, da es sehr schneesicher ist. Betreiber Sebastian Vitzthum hat bereits vor längerer Zeit angekündigt, dass das Skigebiet modernisiert werden soll.
Nun steht fest, dass im kommenden Winter die Lifte nicht fahren werden. „Die Entscheidung ist uns nicht leicht gefallen“, heißt es in einer Aussendung. Sie sei aber notwendig im Sinne der strukturellen und wirtschaftlichen Neuaufstellung.
Gebaut werden soll im Heutal eine neue Sesselliftbahn. Ziel ist eine Nutzung als Ganzjahresdestination. Geplant sind ein „Bergerlebnis“ sowie ein Bike-Angebot. Im Gespräch mit der „Krone“ erklärt Vitzthum, dass im Finanzierungsprozess des Sessellifts „nicht mehr viel fehle, aber wir sind noch nicht durch“. Durch Crowdfunding konnten Zusagen für 300.000 Euro erreicht werden. Es sei jedoch nicht möglich, zeitgleich zur Finanzierung die bestehenden Anlagen für den kommenden Winter betriebsbereit zu machen.
Ziel ist laut Vitzthum, dass der Sessellift im Herbst 2027 in Betrieb geht. „Wir suchen noch einen Partner, der den Weg mitgeht, um die kommenden Jahre bestreiten zu können“, sagt der Chef von „Natursport Heutal“. Er rechnet damit, dass in der kommenden Saison Skitouren möglich sein werden – dann gratis, ohne Tourenskiticket und präparierte Pisten. Die Loipen werde die Gemeinde spuren.
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