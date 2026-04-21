49 Gemeinden ohne Betreuer für Gesundheitsangebote

Der Rotstift beim Budget gefährdet zahlreiche Gesundheitsangebote an den Wohnorten. Das Land Salzburg überlässt die Kommunen plötzlich sich selbst. Dabei betrifft diese Einsparung beinahe jeden zweiten Ort im Bundesland. Die „Krone“ hat sich mit drei Ortschefs unterhalten, wie es nun weitergeht.