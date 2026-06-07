Zum grünen Paradies mit wenig Wassereinsatz

Die Gießmenge kann einfach mittels Regenmess-Bechern überprüft werden. Von täglichem Gießen rät Bieberle ab: „Durch die dauernde Feuchtigkeit in der Wärme riskiert man Pilzbefall.“

Wenn der Gärtner morgens vergessen hat und die Wiese zu Mittag völlig verdorrt ist, darf er aber sehr wohl um die Mittagszeit gießen: „Es ist ok zu Mittag zu gießen, bevor alles durch die Sonneneinstrahlung vertrocknet“, rät Bieberle. Wer es sich beim Rasen ein wenig einfacher machen möchte, kann Unkräuter zu einer Kräuterwiese wachsen lassen. Bieberle: „Die ist trockenheitsverträglicher und muss maximal ein- bis zweimal im Monat geschnitten werden.“ Pflanzen in der Erde oder in Töpfen und Hochbeeten sollten direkt an den Wurzeln mittels Tröpfchenschlauch oder Mikrospießen gegossen werden. So werden Blätter nicht benetzt und Krankheiten wie Mehltau verhindert.