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Garten im Sommer

Zum grünen Paradies mit wenig Wassereinsatz

Burgenland
07.06.2026 09:00
Die Menge der Beregnung sollte überprüft werden.
Die Menge der Beregnung sollte überprüft werden.(Bild: stock.adobe.com null)
Porträt von Bettina Mader
Von Bettina Mader

Nicht täglich gießen aber Messen wieviel, hält den Garten bei Hitze fit. Tipps vom Experten helfen Wasser sparen.

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Nicht nur fängt der frühe Vogel den Wurm, im Grünen gewinnt auch der frühe Gärtner, wenn er zeitig aufsteht, um sein Reich zu bewässern. Angesichts immer häufigerer und längerer Dürren im Frühling und im Sommer sollte man sich beim Bewässern des Gartens sehr diszipliniert, aber effizient verhalten.

Gleich nach dem Tau bewässern
Dominik Bieberle, Innungsmeister Stellvertreter der Gärtner aus Mattersburg, rät: „Botanisch betrachtet, sind die Morgenstunden zwischen 3 und 7 Uhr am besten zur Bewässerung.“ In dieser Zeit liege noch Tau auf den Pflanzen, und sie bekommen Wassernachschub, bevor die Sonne aufgeht. Diese Gießzeit ist natürlich am ehesten möglich, wenn man über eine automatische Bewässerungsanlage verfügt.

Garten-Experte Dominik Bieberle rät zum Bewässern dreimal in der Woche.
Garten-Experte Dominik Bieberle rät zum Bewässern dreimal in der Woche.(Bild: Gartengestaltung Bieberle)

Wer händisch per Rasensprenger gießt, muss nicht nur früh aufstehen, sondern sollte auch messen, wie viel er gießt. Bieberle rät: „15 bis 20 Minuten reicht meist. In der Woche 20 bis 25 Liter pro Quadratmeter, damit das Wasser tief in den Boden eindringt, die Wurzeln nach unten wachsen und so vor Hitze geschützt sind.“ Diese Menge kann auf zwei- bis dreimal pro Woche aufgeteilt werden – je nach Untergrund. Der Experte weiß: „Im Mittel- und Südburgenland gibt es eher lehmige Böden, die speichern das Wasser länger. Im Norden, etwa in Eisenstadt und entlang des Leithagebirges ist der Untergrund sandig und speichert nicht so gut.“

Die Gießmenge kann einfach mittels Regenmess-Bechern überprüft werden. Von täglichem Gießen rät Bieberle ab: „Durch die dauernde Feuchtigkeit in der Wärme riskiert man Pilzbefall.“

Wenn der Gärtner morgens vergessen hat und die Wiese zu Mittag völlig verdorrt ist, darf er aber sehr wohl um die Mittagszeit gießen: „Es ist ok zu Mittag zu gießen, bevor alles durch die Sonneneinstrahlung vertrocknet“, rät Bieberle. Wer es sich beim Rasen ein wenig einfacher machen möchte, kann Unkräuter zu einer Kräuterwiese wachsen lassen. Bieberle: „Die ist trockenheitsverträglicher und muss maximal ein- bis zweimal im Monat geschnitten werden.“ Pflanzen in der Erde oder in Töpfen und Hochbeeten sollten direkt an den Wurzeln mittels Tröpfchenschlauch oder Mikrospießen gegossen werden. So werden Blätter nicht benetzt und Krankheiten wie Mehltau verhindert. 

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