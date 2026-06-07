Mattersburger Pfadfinder zum Austausch in Mostar

Historische Anlage wurde wieder instand gesetzt

Gemeinsam mit Mitgliedern des Schwarzen Kreuzes, ehemaligen Peacekeepern sowie freiwilligen Helfern aus Österreich arbeiteten die Mattersburger Pfadfinder an der Pflege und Wiederherstellung der historischen Anlage. Dabei wurden Wiesenflächen gepflegt, Grabsteine freigelegt und Restaurierungsarbeiten an den Friedhofskapellen durchgeführt. Für die Pfadfindergruppe war die Reise jedoch weit mehr als ein Arbeitseinsatz. Obmann Thomas Haffer: „Wenn Menschen einander persönlich kennenlernen, gemeinsam arbeiten und Zeit miteinander verbringen, entstehen Vertrauen und gegenseitiger Respekt. Genau das macht die weltweite Gemeinschaft der Pfadfinder aus.“