Mattersburger Pfadfinder zum Austausch in Mostar

Ein alter Friedhof samt Kapelle wurde von ihnen zusammen mit anderen Organisationen renoviert – neben der Arbeit ging es auch um Begegnung.
Mit einem sechsköpfigen Team reisten die Pfadfinder Mattersburg Mitte Mai nach Bosnien-Herzegowina, um Restaurierungsarbeiten am ehemaligen k.u.k. Garnisonsfriedhof in Mostar zu unterstützen. Neben dem Arbeitseinsatz stand dabei vor allem der internationale Austausch und die Begegnung mit Menschen unterschiedlicher Herkunft im Mittelpunkt.
Historische Anlage wurde wieder instand gesetzt
Gemeinsam mit Mitgliedern des Schwarzen Kreuzes, ehemaligen Peacekeepern sowie freiwilligen Helfern aus Österreich arbeiteten die Mattersburger Pfadfinder an der Pflege und Wiederherstellung der historischen Anlage. Dabei wurden Wiesenflächen gepflegt, Grabsteine freigelegt und Restaurierungsarbeiten an den Friedhofskapellen durchgeführt. Für die Pfadfindergruppe war die Reise jedoch weit mehr als ein Arbeitseinsatz. Obmann Thomas Haffer: „Wenn Menschen einander persönlich kennenlernen, gemeinsam arbeiten und Zeit miteinander verbringen, entstehen Vertrauen und gegenseitiger Respekt. Genau das macht die weltweite Gemeinschaft der Pfadfinder aus.“
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