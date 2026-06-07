Der Kabarettsommer im Burgenland

Den Auftakt macht am 17. Juni im Lustspielhaus der Sonnentherme Lutzmannsburg das Kabarett-Duo Gregor Seberg und Magda Leeb mit seinem Programm „Hummel dich!“. Darin nehmen die beiden die Welt der Selbstoptimierung, Lebensratgeber und Sinnsucher gehörig aufs Korn. Mit absurden Weisheiten, skurrilen Erkenntnissen und jeder Menge Humor zeigen sie ihrem Publikum, wie man endlich zu dem Menschen wird, der man angeblich schon immer sein wollte. Oder zumindest glaubt, sein zu müssen. Ein herrlich schräger Abend zwischen Erleuchtung und Pointenfeuerwerk.