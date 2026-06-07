Der Kabarettsommer im Burgenland

Lachen, Musik und beste Unterhaltung unter freiem Himmel: Der Veranstaltungssommer 2026 bringt zahlreiche Publikumslieblinge ins Burgenland. Ob pointierte Alltagsbeobachtungen, große Jubiläumsprogramme oder musikalische Zeitreisen – bei den Open-Air-Terminen in Bad Sauerbrunn und den Kabarettabenden im Lustspielhaus der Sonnentherme Lutzmannsburg ist für jeden Geschmack etwas dabei. Die „Krone“ verlost für jede Veranstaltung 10x2 Karten. Mit etwas Glück sind Sie live dabei, wenn einige der beliebtesten Künstler des Landes die Bühnen erobern.
Den Auftakt macht am 17. Juni im Lustspielhaus der Sonnentherme Lutzmannsburg das Kabarett-Duo Gregor Seberg und Magda Leeb mit seinem Programm „Hummel dich!“. Darin nehmen die beiden die Welt der Selbstoptimierung, Lebensratgeber und Sinnsucher gehörig aufs Korn. Mit absurden Weisheiten, skurrilen Erkenntnissen und jeder Menge Humor zeigen sie ihrem Publikum, wie man endlich zu dem Menschen wird, der man angeblich schon immer sein wollte. Oder zumindest glaubt, sein zu müssen. Ein herrlich schräger Abend zwischen Erleuchtung und Pointenfeuerwerk.
Geschichten aus einem bewegten Leben
Am 19. Juni gastiert Roland Düringer mit seinem „Regenerationsabend 3.0“ im Lustspielhaus der Sonnentherme Lutzmannsburg. Die hohe Kunst des Geschichtenerzählens geht dabei bereits in die dritte Runde. Unvorbereitet, aber tiefenentspannt, berichtet Düringer von neuen Episoden aus seinem abwechslungsreichen Leben. Dankbar für jede Zwischenfrage aus dem Publikum und wie gewohnt ohne Blatt vor dem Mund entsteht ein Abend, der jedes Mal ein wenig anders verläuft.
Der Mann der tausend Stimmen
Am 24. Juni verwandelt Alex Kristan den Kurpark Bad Sauerbrunn in eine große Bühne für Humor, Parodie und Unterhaltung. Mit seinen legendären Stimmenimitationen, seinen treffsicheren Beobachtungen und seinem einzigartigen Gespür für Pointen begeistert er seit Jahren ein Millionenpublikum. Kein Wunder, dass seine Auftritte regelmäßig für ausverkaufte Häuser sorgen.
Ein Seidl bei Gery Seidl genießen
Ein besonderes Jubiläum feiert Gery Seidl am 25. Juni bei den Kurpark Open Airs in Bad Sauerbrunn. Mit „Eine Runde Seidl – Das Best-of“ präsentiert er die beliebtesten, erfolgreichsten und lustigsten Geschichten aus eineinhalb Jahrzehnten Solokabarett. Entstanden ist ein humorvolles Potpourri voller Höhepunkte, das exklusiv als Sommer-Open-Air unter freiem Himmel zu erleben ist.
Haltbar, schlagfertig und herrlich komisch
Am 26. Juni übernimmt Lydia Prenner-Kasper die Bühne im Kurpark Bad Sauerbrunn. In ihrem Erfolgsprogramm „Haltbar-MILF“ widmet sie sich mit viel Selbstironie und einer gehörigen Portion Lebensfreude den Herausforderungen des Älterwerdens. Zwischen Lachfalten, Alltagssorgen und Selbstbewusstsein zeigt sie, dass Humor die beste Antwort auf jede Ganzkörperbaustelle ist. Ein Abend voller Charme, Energie und treffsicherer Pointen.
Italienische Gefühle treffen große Welthits
Musikalisch wird es am 27. Juni bei den Kurpark Open Airs in Bad Sauerbrunn. Die Wiener Kultband Monti Beton präsentiert gemeinsam mit Johann K. das Programm „Il Spettacolo Italo-Americano“. Dabei verschmelzen italienische Klassiker und große Welthits amerikanischer Künstler mit italienischen Wurzeln zu einer einzigartigen musikalischen Reise.
Kabarett-Nachschub im Spätsommer
Nach der Sommerpause geht es am 28. August im Lustspielhaus der Sonnentherme Lutzmannsburg weiter. Dann sorgt Walter Kammerhofer mit seinem unverwechselbaren Humor, seinen pointierten Geschichten und seinem burgenländischen Charme für einen Abend voller Lacher.
Frauenpower zum Saisonabschluss
Am 19. September stehen die Kernölamazonen im Lustspielhaus der Sonnentherme Lutzmannsburg auf der Bühne. Das erfolgreiche Kabarett-Duo begeistert seit Jahren mit einer gelungenen Mischung aus Musik, Humor und treffsicherem Wortwitz und bildet den krönenden Abschluss des Programms.
Mitmachen und gewinne
Die „Krone“ verlost für jede der genannten Kabarettabende jeweils 10x2 Tickets! Füllen Sie einfach das untenstehende Formular bis zum Teilnahmeschluss am 14. Juni aus und schon nehmen Sie an der Verlosung teil.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.