Sind Sie echt bissig oder tun nur so, Herr Fürst?

„Krone“: Herr Fürst, Sie gelten als „Höllenhund der SPÖ Burgenland“, weil Ihr politischer Stil bissig und laut ist. Was steckt hinter diesem Ruf: Ihr Naturell, Ihre politische DNA oder Kalkül?

Roland Fürst: Ich war drei Jahre lang Landesgeschäftsführer und bin das dritte Jahr Klubobmann. Beide Funktionen haben es in der DNA, sich mit politischen Gegnern auseinanderzusetzen und Unterschiede pointiert herauszuarbeiten. Das ist, wie die Wahlergebnisse zeigen, durchaus gelungen.