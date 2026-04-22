Regierung bestätigt Gesundheitsregion Weinviertel

„Es ändert sich nichts, nur bei HNO gibt es Probleme“

Eine bittere Pille wird man in Mistelbach aber zu schlucken haben: Die bereits geschrumpfte HNO-Abteilung werde nicht wieder hergestellt – zumindest sei das momentan nicht möglich, wie man aus dem Büro von Anton Kasser betont. Dies begründe sich durch einen besonders hohen Personalmangel dieser Gesundheitssparte, heißt es. Eines sei aber fix: Es ändere sich nichts an den bestehenden Strukturen in Mistelbach sowie auch den am Montag präsentierten Plänen der Gesundheitsregion Weinviertel 2040+. Da die Situation dort jetzt „entschärft“ ist, wird man vor allem im Waldviertel und in den Regionen, in denen Notarztstützpunkte aufgelassen werden sollen, lauter.