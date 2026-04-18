Ort für „Superspital“ ist nur mehr Frage von Tagen

Retzer Bürgermeister stellt sich gegen die Meinung vieler Bürger

Die Demonstration gilt auch der Thematik Notarztversorgung. Aufregung herrscht hier in Retz, wo der Stadtchef nun seinen Standpunkt gegen den einer Bürgerinitiative – und das gleichzeitig mit einer Rechnung über Plakatwerbung – stellt. „Wir waren mit einer großen Retz-Delegation im Landhaus und erhielten dort gänzlich nachvollziehbare Argumente“, festigte Bürgermeister Stefan Lang im Interview seine Einstellung: Auch andere Lösungen können Notarztstandort ersetzen, meinte er am Freitag zur „Krone“. Bis dahin dürfe aber die Versorgungsqualität nicht leiden.

Ob er am Donnerstag bei der Demo trotzdem hinter den Bürgern steht? „Wir diskutieren“, versucht der VP-Mann ein definitives „Nein“ zu umgehen. Die Frage der Erhaltung des Notarztstandorts ist nämlich ein „heißes Eisen“ für die ganze Region.

Er lehne jedenfalls ab, dem regionalen Initiativenvertreter Rudolf Preyer die Rechnung für Informations-Plakatständer zu erlassen: „Das darf ich laut Beschluss im Gemeinderat auch gar nicht.“