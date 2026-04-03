Sparkurs rettet fünf Gemeinden vor dem Ausgleich

„Wir haben nicht bei einem Großprojekt gespart. Auch Kleinvieh macht Mist“, sagt Florian Juritsch, ÖVP-Bürgermeister von Unken – froh, dass die Gemeinde doch ausgeglichen budgetieren kann. Die Finanzen von Unken wurden in intensiven Verhandlungen mit dem Land noch einmal genau durchforstet. Schlussendlich konnte ein Loch von rund 200.000 Euro gestopft werden. Unken muss damit die Budgethoheit für 2026 nicht an das Land abgeben.