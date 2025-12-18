Magdeburger Todesfahrer nicht verhandlungsfähig

Richter an Angeklagten: „Sie haben es nicht in der Hand“

Das Gericht zeigte sich bisher aber unbeeindruckt von den Ankündigungen des Angeklagten, Nahrung zu verweigern. „Sie haben es nicht in der Hand, durch Hunger- oder Durststreik die Verhandlung zu verzögern oder zu torpedieren“, betonte Richter Sternberg. Da die Anklage verlesen sei und der Mann Gelegenheit hatte auszusagen, könne die Verhandlung auch ohne ihn fortgesetzt werden, erklärte Sternberg damals.