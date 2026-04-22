Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Müllsäuberung in Lienz

Junge Florianis mit großem Herzen für Mutter Natur

Tirol
22.04.2026 08:08
Rund 1,5 Kubikmeter Restmüll sammelten die fleißigen jungen Florianijünger.
Rund 1,5 Kubikmeter Restmüll sammelten die fleißigen jungen Florianijünger.(Bild: Stadt Lienz/Stefan-Möst)
Porträt von Manuel Schwaiger
Von Manuel Schwaiger

Der Nachwuchs der Feuerwehr war bei der Müllsäuberung in Osttirol verhindert und rückte daher erneut aus. Dabei mussten die jungen Florianis feststellen, wie achtlos einige Menschen mit Mutter Natur umgehen.

0 Kommentare

Dass sie ein echtes Herz für Mutter Natur hat, stellte die Jugend der Freiwilligen Feuerwehr Lienz unter Beweis. Da die jungen Florianijünger am „Tu es Tag“ verhindert waren und aus diesem Grund nicht an der Müllsäuberung im Naherholungsgebiet im Bereich Pfister und Hochstein teilnehmen konnten, rückten sie kurzerhand erneut aus. Und zwar gemeinsam mit den Mitarbeitern der Umweltabteilung der Stadt.

Dabei mussten die jungen Feuerwehrleute feststellen, wie achtlos einige Menschen mit dem beliebten Erholungsraum umgehen.

Zitat Icon

Abfälle haben oft schlimme Auswirkungen auf das Ökosystem. Wir appellieren an die Bevölkerung, die Rastplätze sauber zu halten.

Das Umweltamt der Stadtgemeinde Lienz

Von Gartenmöbel bis zur Autobatterie
1,5 Kubikmeter Restmüll sammelten die fleißigen Jugendlichen ein. Neben zahllosen Zigarettenpackungen, Zigarettenstummeln, Verpackungen und Lebensmittelresten fanden die Sammler auch Kochtöpfe, Schüsseln, Eisenstangen, Garten- und Terrassenmöbel, Blumentöpfe, Bettmatratzen, eine Autobatterie und vieles mehr. Die eingesammelten Materialien wurden ordnungsgemäß im Recyclinghof der Stadt Lienz entsorgt.

Das Umweltamt appelliert an die Bevölkerung, „die beliebten Rastplätze sauber zu halten. Abfälle haben oft schlimme Auswirkungen auf das Ökosystem“.

Manuel Schwaiger

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Tirol
22.04.2026 08:08
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

In Istanbul hat der Prozess zum Tod einer vierköpfigen Familie begonnen. Die Deutschen starben ...
Insektizid im Hotel
Prozess zu Tod von Familie in Istanbul begonnen
Orit Strook (kl. Bild) ist Ministerin für Siedlungen und nationale Missionen.
Tödlicher Crash
Auto aus Minister-Konvoi überfuhr Palästinenser
Der Bus war direkt in das Foyer der Billa-Filiale gekracht.
Bus kracht in Geschäft
Das war der Auslöser für Horrorfahrt in Salzburg
Am Montagmorgen gegen 7.05 Uhr war zu sehen, wie sich der Wal plötzlich bewegt hat.
Zeit wird knapp
Retter: „Überlebenschancen von ,Timmy‘ bei 50:50“
US-Marines nähern sich mit einem Hubschrauber der M/V Touska, um das Schiff zu entern.
Wollte Sperre umgehen
Video zeigt: US-Marines entern iranischen Tanker
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Ungarn-Wahl: Sieger Magyar spricht von Betrug
232.448 mal gelesen
Peter Magyar am Freitag im ungarischen Parlament
Salzburg
Das war der Auslöser für Horrorfahrt in Salzburg
158.613 mal gelesen
Der Bus war direkt in das Foyer der Billa-Filiale gekracht.
Österreich
ORF-Affäre: „Gib mir was, dann lasse ich dich …“
119.782 mal gelesen
Krone Plus Logo
Kerstin K. (Name von der Redaktion geändert) Sonntagabend in Wien beim „Krone“-Fototermin
Gericht
Sechsjährige in Wohnung gelockt und vergewaltigt
1011 mal kommentiert
Der angeklagte 52-Jährige vergewaltigte in Wien das Nachbarskind. 
Außenpolitik
Diese Krisen drohen, falls die Gespräche scheitern
640 mal kommentiert
Aktuell deutet wenig auf Frieden hin.
Außenpolitik
Feuerpause wackelt: Iran sagt Friedensgespräche ab
615 mal kommentiert
In dem Krieg, der sich nun in der achten Woche befindet, kamen seit seinem Beginn am 28. Februar ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf