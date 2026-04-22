Junge Florianis mit großem Herzen für Mutter Natur

Dass sie ein echtes Herz für Mutter Natur hat, stellte die Jugend der Freiwilligen Feuerwehr Lienz unter Beweis. Da die jungen Florianijünger am „Tu es Tag“ verhindert waren und aus diesem Grund nicht an der Müllsäuberung im Naherholungsgebiet im Bereich Pfister und Hochstein teilnehmen konnten, rückten sie kurzerhand erneut aus. Und zwar gemeinsam mit den Mitarbeitern der Umweltabteilung der Stadt.