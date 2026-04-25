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Alaba, Lewa und Goretzka bald wieder vereint?

Fußball International
25.04.2026 14:14
Leon Goretzka (links), Robert Lewandowski (Mitte) und David Alaba sind im Sommer wohl ablösefrei ...
Leon Goretzka (links), Robert Lewandowski (Mitte) und David Alaba sind im Sommer wohl ablösefrei am Markt.(Bild: GEPA, EPA/Siu Wu, Mario Urbantschitsch)
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Von krone Sport

Stehen David Alaba, Leon Goretzka und Robert Lewandowski bald wieder gemeinsam auf dem Platz? Wie italienische Medien berichten, soll Traditionsverein Milan am ablösefreien Trio interessiert sein. Allerdings droht noch Gefahr von einem alten Konkurrenten ... 

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Goretzka hat seinen Abschied aus München nach der aktuellen Saison schon bestätigt – der auslaufende Vertrag wird nicht verlängert. Dementsprechend ist der DFB-Teamspieler ohne Ablöse zu erhalten, was gleich mehrere Topklubs auf den Plan gerufen hat.

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Wie die „Gazzetta dello Sport“ berichtet, sollen sich allen voran Juventus und Milan Hoffnungen machen dürfen. Zwar hat der 31-Jährige betont, erst nach Ende der Saison eine Entscheidung zu treffen – der Kontakt nach Italien, vor allem nach Mailand, wurde zuletzt aber intensiviert. 

Auch Alaba und Lewandowski am Radar
Und bei den „Rossoneri“ könnten es zum Wiedersehen mit gleich zwei seiner ehemaligen Teamkollegen geben. Denn auch ÖFB-Kapitän Alaba dürfte sich nach der laufenden Saison aus Madrid verabschieden und wird als mögliche Verstärkung für die Mailänder Defensive angesehen. 

David Alaba dürfte sich aus Madrid verabschieden.
David Alaba dürfte sich aus Madrid verabschieden.(Bild: AFP/JAVIER SORIANO)

Als Dritter im Bunde könnte dann auch noch Robert Lewandowski ablösefrei nach Italien wechseln. Obwohl es eine kleine Chance auf eine Barca-Verlängerung des Polen gibt, geht die Tendenz eher in Richtung Abschied. Die heißeste Spur soll derzeit nach Mailand führen. 

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Bei Goretzka und Lewandowski könnten aber jeweils auch die Verantwortlichen von Juventus noch dazwischenfunken, wie italienische Medien berichten. Alaba hingegen könnte auch nach England wechseln – Manchester United soll etwa sein Interesse bekundet haben. Eine Wiedervereinigung des ehemaligen Bayern-Erfolgstrios ist aber durchaus eine realistische Option. 

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