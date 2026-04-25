Alaba, Lewa und Goretzka bald wieder vereint?

Auch Alaba und Lewandowski am Radar

Und bei den „Rossoneri“ könnten es zum Wiedersehen mit gleich zwei seiner ehemaligen Teamkollegen geben. Denn auch ÖFB-Kapitän Alaba dürfte sich nach der laufenden Saison aus Madrid verabschieden und wird als mögliche Verstärkung für die Mailänder Defensive angesehen.