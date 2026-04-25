Stark! Österreichischer Doppelsieg in Spielberg

„Der Luci hat noch wahnsinnig Druck gemacht“, sagte der Vorjahres-Gesamtvierte Preining auf ServusTV. „Es ist sehr schwierig gewesen das ganze Rennen, Mercedes war richtig schnell. Aber ich könnte nicht glücklicher sein, bin relativ sprachlos. Das ist ein Moment, von dem träumt man immer. Auf das arbeitet man hin. Das war sehr nahe am perfekten Rennen, viel mehr geht nicht.“ Dennoch sieht er für Sonntag noch Steigerungspotenzial. „Von der Pace her müssen wir noch ein bisschen etwas finden.“ Die DTM wird an acht Schauplätzen mit je zwei Rennen ausgefahren.