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Großeinsatz in Berlin

Maskierte stürmen Jugendtreff, versprühen Reizgas

Ausland
25.04.2026 15:01
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Symbolbild(Bild: Joerg Huettenhoelscher, stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Zu einem Großeinsatz der Rettung und der Polizei ist es am Freitagabend in einer Jugendeinrichtung im Berliner Stadtteil Marzahn gekommen. Maskierte Jugendliche hatten den Jugendtreff gestürmt und Reizgas versprüht.

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Wie bild.de berichtet, wurde die Polizei gegen 17.30 Uhr zum Kinder- und Jugendhaus „Bolle“ alarmiert. Laut einem Augenzeugen sprachen die zwei bis drei Maskierten ein Kind an. Dieses habe sofort die Flucht ergriffen. Daraufhi versprühten die Eindringlinge ein Reizgas und suchten auf ihren E-Rollern das Weite.

Das sich ausbreitende Gas führte bei 15 Kindern und Jugendlichen im Alter von acht bis 15 Jahren zu Reizungen der Augen und der Atemwege. Die kurze Zeit nach der Alarmierung eintreffenden Notarzt- und Sanitäterteams kümmerten sich sofort um die Verletzten.

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Die Fahndung nach den Tätern läuft auf Hochtouren. Was das Motiv sein könnte, ist noch unklar.

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