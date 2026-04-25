Maskierte stürmen Jugendtreff, versprühen Reizgas

Wie bild.de berichtet, wurde die Polizei gegen 17.30 Uhr zum Kinder- und Jugendhaus „Bolle“ alarmiert. Laut einem Augenzeugen sprachen die zwei bis drei Maskierten ein Kind an. Dieses habe sofort die Flucht ergriffen. Daraufhi versprühten die Eindringlinge ein Reizgas und suchten auf ihren E-Rollern das Weite.