Umstrittene Auszeit von US-Sanktionen läuft aus

Die Ausnahmegenehmigung für den Iran, die das Finanzministerium am 20. März erteilt hatte, ermöglichte es, dass rund 140 Millionen Barrel Öl auf die Weltmärkte gelangten, und trug dazu bei, den Druck auf die Energieversorgung während des Krieges zu verringern, sagte Bessent im vergangenen Monat. Die Ausnahmegenehmigung läuft am 19. April aus.