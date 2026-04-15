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Russisches Öl

Umstrittene Auszeit von US-Sanktionen läuft aus

Wirtschaft
15.04.2026 22:02
Der russische Tanker LMZ Pluto
Der russische Tanker LMZ Pluto(Bild: EPA/FREDERIK RINGNES)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Die USA hatten im Zuge des Krieges Sanktionen gegen russisches und iranisches Öl ausgesetzt, um den Weltmarkt zu stabilisieren. Die Ausnahmegenehmigungen werden nun ohne Verlängerung auslaufen – nachdem vor allem Moskau mächtig daran verdient hat.

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Die 30-tägige Ausnahmegenehmigung für Sanktionen gegen iranisches Öl auf See läuft diese Woche aus, eine ähnliche Ausnahmegenehmigung für Sanktionen gegen russisches Öl am Wochenende.

„Wir werden die allgemeine Genehmigung für russisches Öl nicht verlängern, und wir werden die allgemeine Genehmigung für iranisches Öl nicht verlängern. Dabei handelte es sich um Öl, das sich vor dem 11. März auf See befand. Das ist also alles aufgebraucht“, sagte US-Finanzminister Scott Bessent am Mittwoch gegenüber Reportern im Weißen Haus.

Um den durch seinen Krieg in die Höhe schnellenden globalen Ölpreis zu dämpfen, setzte US-Präsident Trump die Strafmaßnahmen für 30 Tage aus. Vor allem für Wladimir Putin war das ein Segen, der mit einer bröckelnden Wirtschaft kämpft. Der Preis für die russische Sorte Urals verdreifachte sich und stieg auf ein 13-Jahres-Hoch.

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Die Ausnahmegenehmigung für den Iran, die das Finanzministerium am 20. März erteilt hatte, ermöglichte es, dass rund 140 Millionen Barrel Öl auf die Weltmärkte gelangten, und trug dazu bei, den Druck auf die Energieversorgung während des Krieges zu verringern, sagte Bessent im vergangenen Monat. Die Ausnahmegenehmigung läuft am 19. April aus.

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