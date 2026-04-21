„Warte seit Jahren auf Energiekosten-Abrechnung!“

Letzte Abrechnung für 2022

„Die letzte ordentliche Abrechnung habe ich für 2022 bekommen. Danach wurde die Vorauszahlung verdoppelt. Das Guthaben wird sich mittlerweile auf rund 6000 Euro belaufen. Davon habe ich einen Teil 2025 aufs Konto erhalten. Aber ohne Beleg“, ärgerte sich der Wiener über die für ihn zuständige Ista. Seit Februar dieses Jahres sei er vonseiten des Unternehmens immer wieder vertröstet worden – ohne Ergebnis.