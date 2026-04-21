„Warte seit Jahren auf Energiekosten-Abrechnung!“

Ein Guthaben von einigen Tausend Euro vermutete der betroffene Kunde. Die Ombudsfrau konnte zumindest teilweise helfen!
Beschwerden über Energiekostenabrechnungen bzw. die lange Wartezeit beschäftigen auch unsere Redaktion regelmäßig. Leser Ernst E. ist der Geduldsfaden letztlich gerissen, nachdem er noch immer auf die Abrechnungen für die Jahre 2023, 2024 und 2025 gewartet hatte.
Letzte Abrechnung für 2022
„Die letzte ordentliche Abrechnung habe ich für 2022 bekommen. Danach wurde die Vorauszahlung verdoppelt. Das Guthaben wird sich mittlerweile auf rund 6000 Euro belaufen. Davon habe ich einen Teil 2025 aufs Konto erhalten. Aber ohne Beleg“, ärgerte sich der Wiener über die für ihn zuständige Ista. Seit Februar dieses Jahres sei er vonseiten des Unternehmens immer wieder vertröstet worden – ohne Ergebnis.
Nachdem wir uns mit der Bitte um Stellungnahme an Ista gewandt haben, kam Bewegung in die Sache. „Ich habe nun die Abrechnung für 2023 erhalten und damit die Bestätigung, welches Guthaben mir aus dieser Abrechnung bereits 2025 überwiesen worden ist“.
Abrechnung kam endlich – Erklärung dazu gibt es nicht
Uns ließ Ista schließlich wissen: Die Abrechnung für die Abrechnungsperiode 2024 sei inzwischen fertiggestellt worden und wurde Herrn E. mittlerweile postalisch und auch elektronisch übermittelt. Für die verspätete Übermittlung möchte man sich ausdrücklich entschuldigen.
Für wartende Kunden wird das nur ein schwacher Trost sein. Im Fall von Herrn E. habe man jedenfalls gleichzeitig veranlasst, das aus der Abrechnung 2024 resultierende Guthaben vorzeitig auszuzahlen, sodass der Kunde nicht bis zum ursprünglich vorgesehenen Termin im Juni 2026 warten muss. Die Abrechnung für das Jahr 2023 sei bereits im Februar 2025 zugestellt worden. Die Abrechnung für die Abrechnungsperiode 2025 befinde sich derzeit noch in Bearbeitung und werde fristgerecht bis Ende Juni übermittelt.
Geschichte noch nicht zu Ende
Die Entschuldigung nahm Herr E. nur zähneknirschend zur Kenntnis und ärgert sich weiterhin über diese Abrechnungspraxis. „Das Guthaben von 4000 Euro für 2024 habe ich nun auch erhalten. Aber der Höhepunkt: 2025 wird noch immer nicht abgerechnet. Ich denke, das wird erst 2027 passieren.“
Die Geschichte ist für ihn also noch nicht zu Ende. Er überlegt nun, wegen der entgangenen Zinsen den Rechtsweg zu beschreiten. Irgendwie ist das zu verstehen.
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