Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Wiener stinksauer

„Warte seit Jahren auf Energiekosten-Abrechnung!“

Ombudsfrau
21.04.2026 15:00
Ernst E. wartete lange auf fehlende Abrechnungen und die Auszahlungen von seinen Guthaben.
Ernst E. wartete lange auf fehlende Abrechnungen und die Auszahlungen von seinen Guthaben.(Bild: Zwefo)
Porträt von Ombudsfrau
Von Ombudsfrau

Ein Guthaben von einigen Tausend Euro vermutete der betroffene Kunde.  Die Ombudsfrau konnte zumindest teilweise helfen!

0 Kommentare

Beschwerden über Energiekostenabrechnungen bzw. die lange Wartezeit  beschäftigen auch unsere Redaktion regelmäßig. Leser Ernst E. ist der Geduldsfaden letztlich gerissen, nachdem er noch immer auf die Abrechnungen für die Jahre 2023, 2024 und 2025 gewartet hatte.

Letzte Abrechnung für 2022
„Die letzte ordentliche Abrechnung habe ich für 2022 bekommen. Danach wurde die Vorauszahlung verdoppelt. Das Guthaben wird sich mittlerweile auf rund 6000 Euro belaufen. Davon habe ich einen Teil 2025 aufs Konto erhalten. Aber ohne Beleg“, ärgerte sich der Wiener über die für ihn zuständige Ista. Seit Februar dieses Jahres sei er vonseiten des Unternehmens immer wieder vertröstet worden – ohne Ergebnis.

Nachdem wir uns mit der Bitte um Stellungnahme an Ista gewandt haben, kam Bewegung in die Sache. „Ich habe nun die Abrechnung für 2023 erhalten und damit die Bestätigung, welches Guthaben mir aus dieser Abrechnung bereits 2025 überwiesen worden ist“.

Abrechnung kam endlich – Erklärung dazu gibt es nicht
Uns ließ Ista schließlich wissen: Die Abrechnung für die Abrechnungsperiode 2024 sei inzwischen fertiggestellt worden und wurde Herrn E. mittlerweile postalisch und auch elektronisch übermittelt. Für die verspätete Übermittlung möchte man sich ausdrücklich entschuldigen.

Für wartende Kunden wird das nur ein schwacher Trost sein. Im Fall von Herrn E. habe man jedenfalls gleichzeitig veranlasst, das aus der Abrechnung 2024 resultierende Guthaben vorzeitig auszuzahlen, sodass der Kunde nicht bis zum ursprünglich vorgesehenen Termin im Juni 2026 warten muss. Die Abrechnung für das Jahr 2023 sei bereits im Februar 2025 zugestellt worden. Die Abrechnung für die Abrechnungsperiode 2025 befinde sich derzeit noch in Bearbeitung und werde fristgerecht bis Ende Juni übermittelt.

Geschichte noch nicht zu Ende
Die Entschuldigung nahm Herr E. nur zähneknirschend zur Kenntnis und ärgert sich weiterhin über diese Abrechnungspraxis. „Das Guthaben von 4000 Euro für 2024 habe ich nun auch erhalten. Aber der Höhepunkt: 2025 wird noch immer nicht abgerechnet. Ich denke, das wird erst 2027 passieren.“

Die Geschichte ist für ihn also noch nicht zu Ende. Er überlegt nun, wegen der entgangenen Zinsen den Rechtsweg zu beschreiten. Irgendwie ist das zu verstehen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ombudsfrau
21.04.2026 15:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Orit Strook (kl. Bild) ist Ministerin für Siedlungen und nationale Missionen.
Tödlicher Crash
Auto aus Minister-Konvoi überfuhr Palästinenser
Der Bus war direkt in das Foyer der Billa-Filiale gekracht.
Bus kracht in Geschäft
Das war der Auslöser für Horrorfahrt in Salzburg
Am Montagmorgen gegen 7.05 Uhr war zu sehen, wie sich der Wal plötzlich bewegt hat.
Zeit wird knapp
Retter: „Überlebenschancen von ,Timmy‘ bei 50:50“
US-Marines nähern sich mit einem Hubschrauber der M/V Touska, um das Schiff zu entern.
Wollte Sperre umgehen
Video zeigt: US-Marines entern iranischen Tanker
In dem Krieg, der sich nun in der achten Woche befindet, kamen seit seinem Beginn am 28. Februar ...
Neue Inflationssorgen
Feuerpause wackelt: Iran sagt Friedensgespräche ab
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Ungarn-Wahl: Sieger Magyar spricht von Betrug
254.235 mal gelesen
Peter Magyar am Freitag im ungarischen Parlament
Salzburg
Das war der Auslöser für Horrorfahrt in Salzburg
150.637 mal gelesen
Der Bus war direkt in das Foyer der Billa-Filiale gekracht.
Österreich
Rattengift im Babybrei! Kripo jagt HiPP-Erpresser
133.405 mal gelesen
Außenpolitik
Feuerpause wackelt: Iran sagt Friedensgespräche ab
623 mal kommentiert
In dem Krieg, der sich nun in der achten Woche befindet, kamen seit seinem Beginn am 28. Februar ...
Außenpolitik
Diese Krisen drohen, falls die Gespräche scheitern
613 mal kommentiert
Aktuell deutet wenig auf Frieden hin.
Ausland
Retter: „Überlebenschancen von ,Timmy‘ bei 50:50“
541 mal kommentiert
Am Montagmorgen gegen 7.05 Uhr war zu sehen, wie sich der Wal plötzlich bewegt hat.
Newsletter
Mehr Ombudsfrau
Wiener stinksauer
„Warte seit Jahren auf Energiekosten-Abrechnung!“
Transport gestoppt
Bargeld darf nicht mit ins Paket
„Krone“-Ombudsfrau
Drogeriemarkt-Gutscheine waren angeblich verjährt
„Krone“-Ombudsfrau
Als engagierte Mutter von Bürokratie bestraft
„Krone“-Ombudsfrau
Heizkosten haben sich für Wienerin jäh verdoppelt
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf