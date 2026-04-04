Drogeriemarkt-Gutscheine waren angeblich verjährt

Anspruch auf Erstattung

Ihre Ombudsfrau kann diese Vorgehensweise wegen 40 Euro nicht nachvollziehen. Und auch bei der Wiener Arbeiterkammer sieht man die Sache anders. Der Oberste Gerichtshof habe entschieden, dass Gutscheine grundsätzlich erst nach 30 Jahren verjähren. Eine Befristung sei eben nur dann zulässig, wenn sie durch sachliche Gründe gerechtfertigt ist. Es gebe bereits Entscheidungen, wonach eine fünfjährige Befristung sachlich nicht gerechtfertigt sei. Und weiter: Ist die Befristung nicht gerechtfertigt, haben Konsumenten Anspruch auf Erstattung bzw. das Recht, den Gutschein einzulösen, betonen die Experten bei der AK.