Bargeld darf nicht mit ins Paket

Verspätete Weiterleitung

Auf unsere Anfrage klärte DHL auf, dass der erste Transport gestoppt wurde, da sich Bargeld in der Sendung befand. Der Transport dessen sei gänzlich ausgeschlossen. Eine Retournierung von „verbotenen Gütern“ sei nicht möglich, weswegen der Absender die Sendung abholen musste, um das Geld zu entfernen und den Neuversand zu veranlassen. Bei der zweiten Sendung erfolgte erneut eine zusätzliche Sicherheitskontrolle, weswegen es zu einer verspäteten Weiterleitung nach Österreich kam. Dazu enthielt die hinterlegte Telefonnummer für die Abholung die doppelte Ländervorwahl, was verhinderte, dass Herr D. eine Verständigung erhielt. Für die Unannehmlichkeiten hat sich DHL entschuldigt und will nun den Schaden, sprich die Gebühren, erstatten.