Heizkosten haben sich für Wienerin jäh verdoppelt

Schock über Abrechnung

Mit der Abrechnung für das Jahr 2024/2025 kam im letzten Herbst der große Schock. Frau B. und ihr Mann sollen knapp 9500 kW/h verbraucht haben. „Nachdem sich weder unsere Gewohnheiten noch unser Heizverhalten geändert haben, verlangte ich von Wien Energie und der Ablesefirma Ista eine Prüfung der Werte“, so die Pensionistin weiter. Beide hätten keinen Fehler gefunden „Ich wende mich in meiner Ratlosigkeit und Verzweiflung nun an Sie“, wandte sie sich schließlich an die Ombudsfrau.