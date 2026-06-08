Podestplatz gestohlen? Einspruch gegen F1-Ergebnis

„Ich habe mir zehn Jahre den verdammten Hintern abgearbeitet für einen solchen Moment, wir haben alles richtig gemacht. Ich glaube nicht, dass mich gerade irgendwas mehr schmerzen könnte“, sagte der Franzose dem Fachportal „The Race“ zu dem verpassten Podestplatz, auf den stattdessen Isack Hadjar von Red Bull rückte. Es sei bei den Strafen nicht gerecht zugegangen, beteuerte Gasly.