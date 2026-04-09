Dornbirn: E-Scooter-Fahrer fährt 19-Jährige um

In Dornbirn (Vorarlberg) wurde in der Nacht auf Donnerstag eine 19-jährige Frau von einem E-Scooter erfasst. Der unbekannte Lenker flüchtete vom Unfallort, ohne sich um die Verletzte zu kümmern.
Wie die Polizei informiert, ereignete sich der Zwischenfall gegen 0.30 Uhr im Zentrum der Messestadt. Eine 19-Jährige war zu diesem Zeitpunkt mit vier Freunden zu Fuß vom Marktplatz in Richtung des Rathauses unterwegs. Plötzlich näherte sich ein Mann auf einem E-Scooter mit hoher Geschwindigkeit der Gruppe und stieß frontal mit der jungen Frau zusammen.
Fahrer ergriff die Flucht
Anstatt anzuhalten und Erste Hilfe zu leisten, setzte der Unbekannte seine Fahrt umgehend in Richtung Hohenems fort. Die 19-Jährige erlitt bei dem heftigen Zusammenstoß eine Kopfverletzung. Sie wurde zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus eingeliefert.
Die Polizeiinspektion Dornbirn ersucht nun dringend um zweckdienliche Hinweise aus der Bevölkerung. Der Flüchtige ist etwa 20 Jahre alt. Er trug eine Schildkappe, einen schwarzen Kapuzenpullover und eine schwarze Hose. Sein schwarzer E-Scooter war mit blauen sowie grünen Lichtern ausgestattet.
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