Dornbirn: E-Scooter-Fahrer fährt 19-Jährige um



Wie die Polizei informiert, ereignete sich der Zwischenfall gegen 0.30 Uhr im Zentrum der Messestadt. Eine 19-Jährige war zu diesem Zeitpunkt mit vier Freunden zu Fuß vom Marktplatz in Richtung des Rathauses unterwegs. Plötzlich näherte sich ein Mann auf einem E-Scooter mit hoher Geschwindigkeit der Gruppe und stieß frontal mit der jungen Frau zusammen.