Balten bereiten sich schon auf Evakuierung vor

Der Kreml hat wiederholt erklärt, keine Pläne zu hegen, die NATO anzugreifen. Estland und Lettland teilen eine Grenze mit Russland. Lettland, Litauen und Polen grenzen an Belarus, das eng mit Russland verbündet ist und bei dessen Einmarsch in die Ukraine als Aufmarschgebiet diente. Eine besondere Sorge gilt dem sogenannten Suwalki-Korridor, dem Landstreifen, der Litauen mit Polen und so mit den anderen europäischen NATO-Staaten verbindet. Die Grenze ist etwa hundert Kilometer lang. Befürchtet wird, dass russische Truppen die Verbindung durchtrennen könnten.