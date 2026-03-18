Heißluftballon schubst Kajakfahrer in den See

Ballon war „schneller als erwartet“

„Ich habe mich verrechnet, und es sank etwas schneller als erwartet, sodass wir mit dem Heißluftballon zusammenstießen und umkippten“, so der Betroffene. Zum Glück trugen beide Männer Schwimmwesten und kamen unverletzt und ohne Verluste von Habseligkeiten davon. Lam erklärte, der Vorfall sei „eine ziemliche Überraschung“ gewesen, da die beiden eigentlich versucht hatten, den überfüllten Teil des Sees zu meiden. „Als der Ballon auf uns zukam, war er wirklich schnell – schneller als erwartet“, so Lam.