„Waren zu langsam“
Heißluftballon schubst Kajakfahrer in den See
Ein äußerst skurriler „Verkehrsunfall“ hat sich in Australien zugetragen: Ein Heißluftballon kollidierte mit einem Kajak. Die Sportler wurden von dem Korb des Fluggeräts ins Wasser gerissen ...
Beim Event „Canberra Balloon Spectacular“ am Lake Burley Griffin zeigen Heißluftballon-Piloten gerne ihr Können – während des Festivals fliegen einige gerne ganz knapp über den See und streifen über das Wasser, was den Wassersportlern einen sensationellen Anblick verschafft.
Auch Eric Vu und William Lam wollten sich das bunte Treiben nicht entgehen lassen und machten mit einem Kajak einen Ausflug auf dem See. Dabei machten sie natürlich auch viele Bilder und Videos – doch davon waren sie offenbar so abgelenkt, dass sie eine drohende Gefahr nicht erkannten.
Als sie sich schließlich umdrehten, sahen sie, dass ein tieffliegender Heißluftballon direkt auf sie zukam, wie ABC News berichtete. „Wir waren total aufgeregt und sagten: ,Oh, er wird direkt über uns hinwegfliegen‘“, erklärte Vu dem Sender. Doch es sollte noch schlimmer kommen. Der Korb traf die beiden Kajak-Fahrer und schleuderte sie ins Wasser.
Ballon war „schneller als erwartet“
„Ich habe mich verrechnet, und es sank etwas schneller als erwartet, sodass wir mit dem Heißluftballon zusammenstießen und umkippten“, so der Betroffene. Zum Glück trugen beide Männer Schwimmwesten und kamen unverletzt und ohne Verluste von Habseligkeiten davon. Lam erklärte, der Vorfall sei „eine ziemliche Überraschung“ gewesen, da die beiden eigentlich versucht hatten, den überfüllten Teil des Sees zu meiden. „Als der Ballon auf uns zukam, war er wirklich schnell – schneller als erwartet“, so Lam.
„Wir gerieten etwas in Panik und begannen, ganz schnell zu paddeln, aber am Ende waren wir zu langsam.“ Ihnen gelang jedoch, den Vorfall auf Video zu bannen. Im Nachhinein sei das Erlebnis „urkomisch“ gewesen, so Vu. „Beim Kajakfahren wird man von einem Heißluftballon getroffen – zum Glück gibt es die Videoaufnahmen.“
Ballonfahrer bot Unfallgegnern Gratis-Flug an
Dem Ballonfahrer war der Unfall jedoch sehr unangenehm. Er nahm Kontakt mit den Kajakfahrern auf und bot ihnen als Entschädigung für den Schrecken einen kostenlosen Flug an. Der Vorfall könnte aber noch Konsequenzen haben: Das Australian Transport Safety Bureau Ermittlungen aufgenommen und erklärt, dass die Behörde „weitere Informationen sammelt, um eine Untersuchungsentscheidung treffen zu können“.
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