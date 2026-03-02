Heißluftballon baumelt in 300 Metern Höhe

Abseilen erfolgte auf mehreren Etappen

Um 10 Uhr konnten die Verunglückten auf einer Höhe von etwa 280 Metern schließlich erreicht werden. Beide waren bei Bewusstsein und unverletzt. Es habe sich um einen „hochtechnischen und zeitaufwendigen Einsatz“ gehandelt, so die Feuerwehr. Die Insassen konnten mit jeweils 90 Meter langen Seilen Stück für Stück abgeseilt werden, bis sie wieder festen Boden unter den Füßen hatten.