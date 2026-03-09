Vorteilswelt
Aus Korb gefallen

Ballon stürzte auf Stadt: Frau starb auf Hausdach

Ausland
09.03.2026 15:49
Die Tote sei die Pilotin, die den Ballon gesteuert habe, erklärte der Polizeisprecher. Sie habe ...
Die Tote sei die Pilotin, die den Ballon gesteuert habe, erklärte der Polizeisprecher. Sie habe als sehr erfahren gegolten.(Bild: Bozena Pisarska)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Ein Heißluftballon ist in Polen aus ungeklärter Ursache in ein Stadtgebiet geraten und auf eine Straße gestürzt. Eine Frau starb an den Folgen des tragischen Unfalls.

Ein Online-Bericht des TV-Nachrichtensenders TVN24 zeigte, wie der Ballon in das Stadtgebiet von Zielona Góra flog und dabei rasch an Höhe verlor. Wie die Nachrichtenagentur PAP berichtete, fiel dabei eine 28 Jahre alte Frau aus dem Passagierkorb auf ein Hausdach und starb.

Der Korb mit zwei Passagierinnen landete auf der Straße an einer Bushaltestelle, wie ein Polizeisprecher dem Sender erklärte. Sie wurden nach Polizeiangaben zwar verletzt, konnten aber nach der unsanften Landung auf der Straße selbst aussteigen. Auf Fotos war dann die beschädigte Ballonhülle an Bäumen über einer Straße hängend zu sehen.

