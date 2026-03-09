Ballon stürzte auf Stadt: Frau starb auf Hausdach

Der Korb mit zwei Passagierinnen landete auf der Straße an einer Bushaltestelle, wie ein Polizeisprecher dem Sender erklärte. Sie wurden nach Polizeiangaben zwar verletzt, konnten aber nach der unsanften Landung auf der Straße selbst aussteigen. Auf Fotos war dann die beschädigte Ballonhülle an Bäumen über einer Straße hängend zu sehen.