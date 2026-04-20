Mit Moped durch Wald: Bursche krachte gegen Baum

Der Einheimische war mit seinem Moped gegen 16.40 Uhr im Hagauer Wald im Gemeindegebiet von Kramsach (Bezirk Kufstein) unterwegs. Wie die Polizei berichtet, dürfte der 16-Jährige dort auf einem Trampelpfad in Richtung Süden gefahren sein. Doch die Wurzeln auf dem Waldboden wurden dem Burschen zum Verhängnis: Er kam vom Weg ab und kollidierte mit einem Baum. Beim darauffolgenden Sturz landete das Moped auf dem Teenager.