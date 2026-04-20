Mit Moped durch Wald: Bursche krachte gegen Baum

Bei einem Mopedunfall im Tiroler Unterland wurde am Montag ein 16-jähriger Bursche schwer verletzt. Der Jugendliche war in einem Waldgebiet in Kramsach gegen einen Baum gefahren. Er musste ins Krankenhaus gebracht werden.
Der Einheimische war mit seinem Moped gegen 16.40 Uhr im Hagauer Wald im Gemeindegebiet von Kramsach (Bezirk Kufstein) unterwegs. Wie die Polizei berichtet, dürfte der 16-Jährige dort auf einem Trampelpfad in Richtung Süden gefahren sein. Doch die Wurzeln auf dem Waldboden wurden dem Burschen zum Verhängnis: Er kam vom Weg ab und kollidierte mit einem Baum. Beim darauffolgenden Sturz landete das Moped auf dem Teenager.
Auf dem mit Wurzeln durchsetzten Waldboden kam der Mopedlenker nach rechts ab und kollidierte schließlich mit einem Baum.
Die Polizei in einer Aussendung
Schwer verletzt ins Spital gebracht
Ein 15-jähriger Einheimischer bemerkte den Unfall, leistete dem Verletzten Erste Hilfe und alarmierte die Einsatzkräfte. Die Rettung musste ihn mit einer schweren Beinverletzung ins Krankenhaus nach Kufstein bringen.
Im Einsatz standen außerdem der Notarzt sowie die Bergrettung Kramsach und die Polizei.
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