„Aufrichtiger Dank gilt den 400 Feuerwehrleuten“

„Zusammenhalt, Verantwortung, Hoffnung“

Weiters betonte das Oberhaupt der Diözese Innsbruck: „Rund 150 Menschen mussten vorsorglich ihre Unterkünfte verlassen. Ihnen allen gilt unsere Anteilnahme. Unsere Gedanken sind auch bei den Betreibern und Eigentümern des betroffenen Hotels, das im Zentrum des Geschehens stand. Die benachbarte Pfarrkirche konnte durch großen Einsatz weitgehend verschont bleiben. Wertvolle Kunst‑ und Sakralgegenstände wurden rechtzeitig in Sicherheit gebracht – herzlichen Dank allen, die dabei mitgeholfen haben. In solchen Stunden zeigt sich, was trägt: Zusammenhalt, Verantwortung und Hoffnung.“