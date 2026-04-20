Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Enormer Aufwand

Facelifting für den See mit Pumpen und Baggern

Burgenland
20.04.2026 19:00
Vorher-Nachher-Ansicht vom Goldenen Tor in Rust.
Vorher-Nachher-Ansicht vom Goldenen Tor in Rust.(Bild: LMS/Seemanagement Burgenland GmbH)
Porträt von Burgenland-Krone
Von Burgenland-Krone

Fahrt frei für Boote am Neusiedler See! Über den Winter wurden Wasserwege in Fasson gebracht. 60.000 Kubikmeter Weichschlamm und 10.000 Kubikmeter Altschilf sind weg. Mehr als zehn Kilometer Schilfkanäle wurden im Wasser ertüchtigt.

0 Kommentare

Aller guten Jahre sind drei. Seit der Wintersaison 2023/24 ist die Seemanagement Burgenland GmbH mit der Schlammentfernung und der Schilfpflege rund um den Neusiedler See betraut. Von Oktober 2025 bis April 2026 wurden 60.000 Kubikmeter Weichschlamm abgepumpt und mehr als zehn Kilometer Schilfkanäle im Wasser ertüchtigt. Mehr als 10.000 Kubikmeter Altschilf konnten entfernt werden. Insgesamt wurden 25 Maßnahmen in zwölf der 14 Seeanrainergemeinden umgesetzt.

Schlamm als „Dünger“ in der Bio-Landwirtschaft
Schwerpunkte waren heuer klassische Entschlammungsmaßnahmen von Hafenanlagen und -einfahrten sowie von Dalbenstraßen. Weiters wurden Schilf- und Bootskanalertüchtigungen umgesetzt. Das Seesediment, das beim Abpumpen vom Grund des Sees geholt wird, wurde eingehend untersucht und zertifiziert. Somit kann dieser Bodenhilfsstoff auch auf biologisch bewirtschaftete landwirtschaftlich genutzte Flächen ausgebracht werden.

Schilfschnittfläche westlich von Illmitz.
Schilfschnittfläche westlich von Illmitz.(Bild: LMS/Seemanagement Burgenland GmbH)

Absetzbecken sollen verdoppelt werden
„Schilfflächen können jetzt mit neu angeschafften Maschinen bewirtschaftet werden. In den vergangenen drei Jahren ist es gelungen, die Zahl der Absetzbecken, die für die Zwischenlagerung des abgepumpten Schlamms benötigt werden, auf fünf zu erhöhen“, berichtet Seemanagement-Geschäftsführer Erich Gebhardt. „Aktuell werden Gespräche geführt, damit weitere fünf hinzukommen.“

Symbiose zwischen Betreibern und Tourismus
Für Landesrat Heinrich Dorner ist die Seemanagement Burgenland GmbH ein „wesentlichen Player bei der nachhaltigen Absicherung“ des Neusiedler Sees: „Wichtig bei allen Maßnahmen ist, dass eine gute Symbiose zwischen den Betreibern und dem Tourismus herrscht. Und dass die Zusammenarbeit mit den Gemeinden funktioniert.“

Seemanagement-Geschäftsführer Gebhardt, der Purbacher Bürgermeister Neumayer und Landesrat ...
Seemanagement-Geschäftsführer Gebhardt, der Purbacher Bürgermeister Neumayer und Landesrat Dorner (v. li.).(Bild: LMS/Seemanagement Burgenland GmbH)

Der Purbacher Hafen ist wieder ausgelastet
Letzteres bejaht der Purbacher Bürgermeister Harald Neumayer. „Unsere Gemeinde profitiert von der verbesserten Einfahrt vom Hafen in den See“, sagt Neumayer. „2022 wurden durch den niedrigen Wasserpegel 50 Prozent der Mieter von Bootsanlegeplätzen verloren, was Auswirkungen auf den Tourismus und die Betriebe hatte. Jetzt beträgt die Auslastung im Hafen wieder 100 Prozent.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Burgenland
20.04.2026 19:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Eisenstadt
8° / 17°
Symbol bedeckt
Güssing
8° / 17°
Symbol leichter Regen
Mattersburg
7° / 16°
Symbol bedeckt
Neusiedl am See
7° / 15°
Symbol bedeckt
Oberpullendorf
7° / 16°
Symbol bedeckt

krone.tv

Der Bus war direkt in das Foyer der Billa-Filiale gekracht.
Bus kracht in Geschäft
Das war der Auslöser für Horrorfahrt in Salzburg
Am Montagmorgen gegen 7.05 Uhr war zu sehen, wie sich der Wal plötzlich bewegt hat.
Zeit wird knapp
Retter: „Überlebenschancen von ,Timmy‘ bei 50:50“
US-Marines nähern sich mit einem Hubschrauber der M/V Touska, um das Schiff zu entern.
Wollte Sperre umgehen
Video zeigt: US-Marines entern iranischen Tanker
In dem Krieg, der sich nun in der achten Woche befindet, kamen seit seinem Beginn am 28. Februar ...
Neue Inflationssorgen
Feuerpause wackelt: Iran sagt Friedensgespräche ab
Maurer schießt wegen Werbung bei Musk (links) gegen Babler.
Krone Plus Logo
Die Grünen sehen rot
Wirbel um SPÖ-Werbung auf Elon Musks Plattform X
Newsletter

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Ungarn-Wahl: Sieger Magyar spricht von Betrug
248.625 mal gelesen
Peter Magyar am Freitag im ungarischen Parlament
Burgenland
Schluss mit gratis planschen: „Pool-Steuer“ kommt
205.160 mal gelesen
Je nach Größe des Beckens müssen Pool-Besitzer in Jennersdorf künftig – zusätzlich zu den ...
Österreich
Babynahrung-Rückruf: HiPP beruhigt, erste Kritik
149.885 mal gelesen
Die möglicherweise betroffene Charge ist laut Hersteller „Gemüsegläschen Karotte mit Kartoffel ...
Burgenland
FPÖ-Hofer feierte im Barockschloss seine Sponsion
713 mal kommentiert
Master Norbert Hofer mit Rektorin Dr. Bettina Schauer-Frank (li.) und Dr. Nadja Rathmanner, ...
Außenpolitik
Ungarn-Wahl: Sieger Magyar spricht von Betrug
659 mal kommentiert
Peter Magyar am Freitag im ungarischen Parlament
Außenpolitik
Feuerpause wackelt: Iran sagt Friedensgespräche ab
621 mal kommentiert
In dem Krieg, der sich nun in der achten Woche befindet, kamen seit seinem Beginn am 28. Februar ...
Mehr Burgenland
SV WOLFAU
Nicht nur die Nordkurve der Wölfe sorgt für Furore
Persönliche Angriffe
Es reicht! Bürgermeister warf jetzt das Handtuch
Parkregeln in Oberwart
„Dilettantisch“: Kritik von Wirten und Anrainern
Rattengift in Babybrei
Weitere Handelsketten nehmen HiPP-Gläser aus Regal
Spürhunde im Einsatz
Bombendrohung: Mittelschule Frauenkirchen geräumt
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf