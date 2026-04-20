Facelifting für den See mit Pumpen und Baggern

Aller guten Jahre sind drei. Seit der Wintersaison 2023/24 ist die Seemanagement Burgenland GmbH mit der Schlammentfernung und der Schilfpflege rund um den Neusiedler See betraut. Von Oktober 2025 bis April 2026 wurden 60.000 Kubikmeter Weichschlamm abgepumpt und mehr als zehn Kilometer Schilfkanäle im Wasser ertüchtigt. Mehr als 10.000 Kubikmeter Altschilf konnten entfernt werden. Insgesamt wurden 25 Maßnahmen in zwölf der 14 Seeanrainergemeinden umgesetzt.