Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

28 Stipendien vergeben

So sichert das Burgenland seinen Ärzte-Nachwuchs

Burgenland
20.09.2025 16:00
Die Klinik Oberwart wird derzeit wieder ausgebaut.
Die Klinik Oberwart wird derzeit wieder ausgebaut.(Bild: Christian Schulter)

28 Studierende starten im Studienjahr 2025/2026 mit einer Landesförderung ins Medizinstudium. Landeshauptmann Doskozil fordert  erneut vom Bund verpflichtende Tätigkeit für Jung-Mediziner im öffentlichen System.

0 Kommentare

Ab Oktober sichern sich 28 Studierende das Burgenländische Medizinstipendium. Damit wächst die Zahl jener angehenden Mediziner, die ihre Ausbildung mit Landesförderung absolvieren, auf 170. „Unser Stipendium ist ein zentraler Baustein, um dem Ärztemangel nachhaltig entgegenzuwirken“, erklärt Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ).

Zitat Icon

Wir setzen alle Hebel in Bewegung, um eine hochwertige, wohnortnahe Gesundheitsversorgung für die Bevölkerung zu gewährleisten.

Landeshauptmann Hans Peter Doskozil

Die Förderung beträgt 1.000 Euro monatlich, doch sie ist an klare Bedingungen geknüpft: Studierende müssen ihr klinisch-praktisches Jahr sowie ihre Facharzt- oder allgemeinmedizinische Ausbildung im Burgenland absolvieren und anschließend mindestens fünf Jahre hier praktizieren. Seit dem Start 2019 – zunächst in Kooperation mit der DPU Krems, inzwischen auf alle anerkannten europäischen Universitäten ausgeweitet – gilt dieses Modell als österreichweit einzigartig. Sieben Studierende haben ihr Studium mittlerweile abgeschlossen.

Laura Schermann, eine der sieben ersten Absolventen des Burgenländischen Medizinstudiums, ...
Laura Schermann, eine der sieben ersten Absolventen des Burgenländischen Medizinstudiums, startet ihre Facharztausbildung in der Klinik Oberwart.(Bild: LH Büro)

Parallel dazu erneuert Doskozil seine Forderung an den Bund, die kostenlose Ärzteausbildung an eine Berufspflicht zu koppeln: „Der Bund müsste endlich dafür sorgen, dass die auf Kosten der öffentlichen Hand ausgebildeten Mediziner im öffentlichen System arbeiten. Stattdessen wandert ein Teil ins Ausland oder in den privaten Sektor ab. Solange die Bundesregierung keine Antworten liefert, müssen die Länder kompensieren.“

Doskozil: Kostenlose Ärzteausbildung an Berufspflicht koppeln 
Über das Stipendium hinaus verfolgt das Land weitere Pläne: „Wir setzen alle Hebel in Bewegung, um eine hochwertige, wohnortnahe Gesundheitsversorgung für die Bevölkerung zu gewährleisten – sowohl im niedergelassenen Bereich als auch in unseren Kliniken“, betont Doskozil.

Burgenland will langfristig eigene Ärzteausbildung
Deshalb sei es nötig, den Fehlentwicklungen auf Bundesebene entgegenzusteuern. Konkret bedeutet das: Spitalsausbauten, Stipendien und langfristig sogar eine eigene Medizin-Ausbildung im Burgenland. „Die Etablierung einer eigenständigen Ausbildung ist eine längerfristige Perspektive, die wir aktuell auf eine solide Planungsbasis stellen“, so Doskozil.

Porträt von Carina Fenz
Carina Fenz
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Burgenland Wetter
Eisenstadt
14° / 29°
Symbol wolkenlos
Güssing
12° / 29°
Symbol wolkenlos
Mattersburg
12° / 29°
Symbol heiter
Neusiedl am See
14° / 29°
Symbol wolkenlos
Oberpullendorf
12° / 29°
Symbol wolkenlos

krone.tv

Aufnahmen aus dem Cockpit eines MiG-31-Abfangjägers während der Übung „Sapad 2025“
„Gefällt mir nicht“
Russische Jets über Estland: Trump ist verärgert
„97% waren gegen mich“
Trump droht Fernsehsendern mit Verlust der Lizenz
Weltkriegsbomben
Tausende Berliner mussten ihre Häuser verlassen
Weniger Lachs, zum gleichen Preis und in den gleichen Verpackungen: Das ist künftig verboten, ...
Klage rechtskräftig
Iglo verliert vor Gericht wegen Mogelpackung
Binnen zehn Wochen wurde die Trafik in der Rosentaler Straße in Klagenfurt gleich zweimal ...
Es lief nach Drehbuch
Trafik-Überfälle entpuppen sich als Laientheater
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Wirtschaft
Dieser Diskonter greift Ikea und Lutz frontal an!
169.453 mal gelesen
Krone Plus Logo
Ein weltweit aktiver großer Einrichtungsdiskonter will den Platzhirschen jetzt Marktanteile ...
Wirtschaft
„Bitte Kohle losschicken, René hat freigegeben“
133.083 mal gelesen
Dirigent, Taktgeber und Millionenjongleur, auch ohne Funktion: René Benko
Österreich
Bluttat im Gemeindebau: Mann erschießt seine Frau
102.995 mal gelesen
Außenpolitik
Putin-Jets über EU-Luftraum und in Sicherheitszone
1742 mal kommentiert
Drei russische MiG-31-Maschinen waren zwölf Minuten lang unerlaubt im estnischen Luftraum ...
Innenpolitik
Das „Staatsgeheimnis“ des Andreas Babler
1039 mal kommentiert
Foto von Bablers New-York-Reise. Der Vizekanzler lässt vor allem die Steuerzahler angelehnt, die ...
Innenpolitik
Nach Reform „nur“ 2500 Euro für syrische Familie
953 mal kommentiert
Bundeskanzler Christian Stocker im Gespräch mit Petja Mladenova und Nikolaus Frings u.a. über ...
Mehr Burgenland
Agnes Stekovits
103 Jahre: Abschied nach einem erfüllten Leben
Machen Sie mit!
Helfen Sie uns mit herbstlichen Eis-Ideen!
14-Jähriger in U-Haft
Einen Tag nach Messerattacke Amoklauf angekündigt
Wien, NÖ & Burgenland
Tiere auf der Suche nach einem Zuhause
Ärger wegen Strafen
Mietauto-Firma wehrt sich gegen schwere Vorwürfe
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf