So sichert das Burgenland seinen Ärzte-Nachwuchs

Die Förderung beträgt 1.000 Euro monatlich, doch sie ist an klare Bedingungen geknüpft: Studierende müssen ihr klinisch-praktisches Jahr sowie ihre Facharzt- oder allgemeinmedizinische Ausbildung im Burgenland absolvieren und anschließend mindestens fünf Jahre hier praktizieren. Seit dem Start 2019 – zunächst in Kooperation mit der DPU Krems, inzwischen auf alle anerkannten europäischen Universitäten ausgeweitet – gilt dieses Modell als österreichweit einzigartig. Sieben Studierende haben ihr Studium mittlerweile abgeschlossen.