„Wohnungsmarkt in Tirol steckt in Teufelskreis“

„Es drohen gesellschaftspolitisch negative Effekte“

Die Problematik bestehe einerseits darin, dass auf dem freien Markt nicht kostengünstig gebaut werden könne. „Es gibt in etwa 3000 Ö-Normen und jeden Monat neue Vorschriften durch die EU-Gebäuderichtlinie“, verdeutlichte Ruech. Die enormen Baukosten würden letztlich den Mieter bzw. Eigentümer treffen. Die daraus resultierende Folge sei eine Abwanderung vom freien Mietmarkt auf das Angebot der gemeinnützigen Bauträger. „Wenn aber der Gesamtmarkt schrumpft, ist das für alle schlecht“, betont Edgar Gmeiner.