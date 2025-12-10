Wird das Wohnen in Tirol jemals wieder leistbarer?

Österreichweit erlebte der Wohnbau von 2017 bis 2024 einen dramatischen Rückgang von 90.000 auf 51.000 bewilligte Projekte. Auch in Tirol war vor allem die Kostenexplosion eine Bremse. Allerdings: Beim gemeinnützigen Wohnbau erzielte man in Tirol zuletzt (Jahr 2024) mit 1551 Einheiten einen Rekord! Auf diese Zahlen verweisen Michael Gehbauer, Obmann des Österreichischen Verbands gemeinnütziger Bauvereinigungen (GBV) und Edgar Gmeiner, Landesobmann der Tiroler Gemeinnützigen. In der Redaktion der „Tiroler Krone“ sprachen die beiden über . . .