Wird das Wohnen in Tirol jemals wieder leistbarer?

Wo kann ich in Zukunft wohnen – und zu welchem Preis? Die Obmänner der gemeinnützigen Bauträger in Tirol und im Bundesverband sprachen über die Komplexität des Themas, das in allen Umfragen als eines der brennendsten bezeichnet wird.
Österreichweit erlebte der Wohnbau von 2017 bis 2024 einen dramatischen Rückgang von 90.000 auf 51.000 bewilligte Projekte. Auch in Tirol war vor allem die Kostenexplosion eine Bremse. Allerdings: Beim gemeinnützigen Wohnbau erzielte man in Tirol zuletzt (Jahr 2024) mit 1551 Einheiten einen Rekord! Auf diese Zahlen verweisen Michael Gehbauer, Obmann des Österreichischen Verbands gemeinnütziger Bauvereinigungen (GBV) und Edgar Gmeiner, Landesobmann der Tiroler Gemeinnützigen. In der Redaktion der „Tiroler Krone“ sprachen die beiden über . . .
Ausblick
„Die Hauptschraube für uns ist mit Sicherheit die Wohnbauförderung“, sagt Gehbauer. Kurzfristige Entlastungen sind zwar möglich, langfristig wird aber vor allem entscheiden sein, wie konsequent Bund und Länder die Wohnbauförderung absichern.
Ohne ausreichendes Fördervolumen und ohne klare Zweckbindung würde sich die Lage rasch verschärfen – mit Tirol als positivem, aber nicht unerschütterlichem Ausnahmefall. Absehbar ist mit all diesen Fakten: Substanziell leistbarer wird das Wohnen in Tirol mittelfristig wohl nicht.
