Immobilienmarkt in Tirol bleibt weiter unter Druck

... und auch bei den Mieten

Und wie sieht es bei den Mieten aus? Hier zeigt sich ein Anstieg von 2,24 Prozent. „Neuwertige Mietwohnungen werden derzeit tirolweit im Durchschnitt um 11,39 Euro pro Quadratmeter vermietet.“ Eine Herausforderung bleibt das Bauland. Hier gingen die Transaktionen österreichweit um 3,66 Prozent zurück. Gerade in Tirol bleibe Bauland aufgrund der begrenzten Verfügbarkeit ein besonders knappes und entsprechend kostspieliges Gut, was sich dämpfend auf die weitere Entwicklung auswirken dürfte.