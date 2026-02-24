US-Botschafter sorgt jetzt für Eklat in Frankreich

Der Botschafter war einbestellt worden, um Stellung zu Äußerungen der US-Regierung zu nehmen. Die US-Botschaft in Frankreich hatte zuvor eine Mitteilung des Anti-Terror-Büros des US-Außenministeriums auf X (vormals Twitter) verbreitet. Darin wurde ein Tötungsdelikt in Lyon als Beleg für eine „besorgniserregende Bedrohung durch linksextremistische Gewalt“ gewertet.