Ungepflegte Gstätten statt Radweg beim Borromäum

Land und Stadt streiten um Finanzierung von Radweg

Dafür ist im Außenbereich noch viel zu tun. Radständer waren zu Schulstart noch nicht fertig montiert. Größtes Manko: Die großartig angekündigte Verkehrslösung mit neuem Radweg und Platz für Busse lässt auf sich warten. Dabei war alles vorbereitet. Die Erzdiözese trat extra Grund an das Land ab und der Gaisbergbach wurde verlegt. Seither herrscht Funkstille: Die Stadt soll die Erzdiözese sogar aufgefordert haben, Grünschnitt in einem Teilbereich vorzunehmen. Dabei ist sie gar nicht mehr Eigentümer.