Ungepflegte Gstätten statt Radweg beim Borromäum

Beim Campus Borromäum im Salzburger Stadtteil Parsch mit etwa tausend Schülern, Bewohnern und Geschäftszeile wurde eine versprochene Baumaßnahme auf die lange Bank geschoben. Noch gibt es zu wenig Platz für Bus und Radfahrer.
Rund tausend Schüler, dazu Zu- und Abfahrt zum Kindergarten, Kunden der Geschäftszeile, Bewohner aus der Umgebung: Der Zustrom von Radfahrern und Fußgängern zum Campus Borromäum ist groß. Die Schule für Kindergartenpädagogik (BAfEP) ist seit Montag auch am Areal beheimatet. Dazu kommt der angegliederte Kindergarten. „Wir hatten einen perfekten Start“, fühlt sich Direktor Johannes Gruchmann-Bernau am neuen Standort wohl. Im Gebäude läuft der letzte Feinschliff.
Land und Stadt streiten um Finanzierung von Radweg
Dafür ist im Außenbereich noch viel zu tun. Radständer waren zu Schulstart noch nicht fertig montiert. Größtes Manko: Die großartig angekündigte Verkehrslösung mit neuem Radweg und Platz für Busse lässt auf sich warten. Dabei war alles vorbereitet. Die Erzdiözese trat extra Grund an das Land ab und der Gaisbergbach wurde verlegt. Seither herrscht Funkstille: Die Stadt soll die Erzdiözese sogar aufgefordert haben, Grünschnitt in einem Teilbereich vorzunehmen. Dabei ist sie gar nicht mehr Eigentümer.
Knackpunkt ist ein Streit um die Kosten zwischen Land als Grundeigentümer und der Stadt als Baubehörde. „Gemeinden haben bisher auf Landesstraßen ein Drittel übernommen“, erklärt Vizebürgermeister Kay Michael Dankl (KPÖ Plus). Jetzt wird mehr gefordert. Dankl: „Wir sind jetzt dabei, einen rechtlich sauberen Weg zu finden.“ Neuer Zeitplan: Noch im Herbst soll ein Konzept stehen.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.