Faistenau fördert Bewegung und setzt auf Radwege

Unheimlich wichtig für uns ist der Radweg nach Hof“, sagt Faistenaus Bürgermeister Gerald Klaushofer (ÖVP). Vor allem den Ortsteil Wald soll dieses Vorhaben künftig besser anbinden. „Die Straße ist eng, es gibt Schwerverkehr und mit dem Fahrrad ist es nicht sicher.“ Während der letzten eineinhalb Jahre gelang es, die Grundeigentümer an Bord zu holen.