„Dilettantisch“: Kritik von Wirten und Anrainern

Ab 27. April werden in Oberwart vier stark frequentierte Tagesparkplätze mit rund 400 Stellplätzen gebührenpflichtig (Mo. bis Sa. von 6 bis 20 Uhr). Entlang der Hauptstraße und in Nebenstraßen bleibt das Parken für 90 Minuten gratis. Der Unmut in der Innenstadt wächst. Besonders scharf fällt die Kritik aus der Gastronomie aus. In einem Brief wird der Schritt zwar als nachvollziehbar bezeichnet, die Umsetzung sei jedoch „an Dilettantismus nicht zu überbieten“.