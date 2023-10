Oberwart gehen die Parkplätze aus

Es ist ein altbekanntes Thema, welches derzeit wieder heiß in Oberwart diskutiert wird: die Parkplatznot in der Innenstadt. Das Problem ist ein historisches: einerseits, weil jede Wohneinheit im alten Hochhaus über zwei Parkplätze verfügen müsste, man beim Bau aber darauf vergessen hat und andererseits, weil die Bezirkshauptstadt als Dauerpark-Paradies für Pendler und Mitarbeiter von Behörden gilt und vor allem, weil man seit Jahren die Kurzparkzone in den Innenstadt nicht überwacht.