Wird teuer! Oberwart bittet Dauerparker zur Kasse

Der Beschluss zur Ausweitung der Gebührenpflicht fiel übrigens schon im Herbst des Vorjahres im Gemeinderat. Bürgermeister Georg Rosner (ÖVP) erklärt dazu: „Mit der neuen Regelung schaffen wir eine klare Aufteilung: Auf den bewirtschafteten Parkflächen stehen ausreichend Möglichkeiten für jene zur Verfügung, die länger in der Stadt zu tun haben oder hier arbeiten.“ Gleichzeitig würden die Kurzparkzonen eine ideale Lösung für alle bieten, die nur kurz einkaufen, Termine wahrnehmen oder die Gastronomie besuchen, so der Stadtchef weiter.